Solarpark am Osterberg

Von: Oliver Sommer

Der Wirtschaftsweg, der den Solarpark in einen nördlichen und einen südlichen Bereich teilt. Das Gehölz darf abgeholzt werden, Ersatz dafür ist vorgesehen. © Arnold

Bernbeuren – Der geplante Solarpark am Osterberg bei Bernbeuren hat weitere Hürden genommen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es um Einwendungen der Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit. Auch über die Änderung des Flächennutzungsplans wurde gesprochen.

Beim Thema Solarenergie springen die Ampeln der meisten Fachbehörden und Ämter automatisch auf grün und selten gibt es Anregungen oder Einwände gegen entsprechende Vorhaben. So konnte sich die Vertreterin der Energiebauern, die für den Gemeinderat auch im Fall des Solarparks Osterberg die Änderungen des Flächennutzungsplans sowie des vorhabendsbezogenen Bebauungsplans vorbereitet hatte, sich relativ kurz fassen.



So heißt es vom Amt für Landwirtschaft und Forsten, „ortsübliche Emissionen wie Staub sind vom Betreiber zu dulden“ und man schlägt vor, den „Verbrauch“ Landwirtschaftlicher Nutzfläche so gering wie möglich zu halten. Während bei den ersten Punkten Konsens besteht, merkte Stephanie Iberle an, dass man die Fläche keineswegs der Landwirtschaft entziehe. Einerseits soll es einen Rückbau geben, sobald die Fläche nicht mehr für die Stromgewinnung benötigt wird, zum anderen aber werden Schafe die Wiesen beweiden und die Vegetation klein halten.



Seitens des Landratsamtes wurde eine noch bessere Einbindung in die Landschaft gefordert, dazu sollte die Anlage an bestimmten Stellen zurückgenommen werden. Die Planerin erklärte, man habe diverse Maßnahmen ergriffen, etwa die „Modultische“, auf denen die PV-Paneele gelagert werden, sollen an das Geländerelief angepasst werden und auch die Höhe der einzelnen Module beschränkt werden. Man habe aber ohnehin diesen Platz gewählt, weil das Plangebiet nicht weithin einsehbar sei. Für ein kleine Gehölz, das als Biotop gilt, soll Ersatz geschaffen werden, so kann es überplant und überbaut werden. Nachdem sich die Ausgleichsfläche an das Plangebiet anschließt, sind auch nicht so breite Eingrünungsmaßnahmen (gefordert waren sieben Meter) notwendig. Das Düngeverbot im Plangebiet wird zudem gelockert und das Wasserwirtschaftsamt hatte gefordert, Schutzmaßnahmen für die Betriebsgebäude zu ergreifen, nachdem diese in ein Hanggebiet gebaut werden, wo mit oberflächlich abfließendem Wasser zu rechnen ist.



Alle genannten Vorschläge oder Einwendungen wurde aufgegriffen und redaktionell auch im Bebauungsplan umgesetzt. Gleiches gilt für den Flächennutzungsplan, bei dem dieselben Fachbehörden sich geäußert hatte. Zusätzlich hatte auch die Bischöfliche Finanzkammer eine Anmerkung beim Flächennutzungsplan gemacht, dabei geht es um den Fakt, dass eine als Wohnbaufläche ausgewiesenes Areal nun wieder zu landwirtschaftlicher Fläche werden soll. Dabei geht es um die Ausgleichsflächen und eine Entscheidung der Regierung von Schwaben. So konnten die Gemeinderäte noch in der Sitzung sowohl den Aufstellungsbeschluss fassen für den vorhabensbezogenen Bebauungsplan wie auch die mittlerweile 7. Änderung des Flächennutzungsplans beschließen; nun müssen die Pläne erneut ausgelegt werden und die Behörden sowie die Öffentlichkeit erhält abermals die Gelegenheit, sich dazu zu äußern.