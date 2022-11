Mit der Taschenlampe durch die Heiliggeist-Spitalkirche

Von: Manfred Ellenberger

Mit dem Schein ihrer Taschenlampe zeigte und erläuterte am vergangenen Samstag Stadtführerin Susanne Siegl (links mit brennender Lampe) bei einem kleinen Rundgang in der Heiliggeist-Spitalkirche den über 20 Teilnehmern einige der Kostbarkeiten des insgesamt eher schlicht ausgestatteten Gotteshauses. Am Sonntag leitete Gisela Sporer die Führung. © Ellenberger

Schongau – Beim SOGood-Wochenende am 19. und 20. November durften sich die Besucher der Altstadt über ein vielfältiges Programmangebot freuen. So hatte die städtische Tourist Information die beiden Tage dem Thema Licht gewidmet. Genauer gesagt, dem Licht einer Taschenlampe. Mit einer solchen ausgerüstet ging es am Samstag mit Susanne Siegl und am Sonntag mit Gisela Sporer jeweils um 16.30 Uhr vom Treffpunkt vor dem Rathaus hinüber durch den Eingang zum Serenadenhof in die 287 Jahre alte Heiliggeist-Spitalkirche St. Anna.

Schon draußen hatten die Führerinnen einige Informationen für die Teilnehmer parat. Im Anschluss daran ging es bei stetig zunehmender Dunkelheit in die Kirche hinein. Das einzige Licht kam von der jeweils mitgeführten Taschenlampe, mit der beim gemeinsamen Gang durch das Gotteshaus nacheinander mehrere Kunstgegenstände von den Führerinnen angeleuchtet und dabei erläutert wurden. Dazu gehörte der gegeißelte Heiland, der auch in der Wieskirche beschaut werden kann und der auch einige Rätsel aufgibt. Hernach wurde der Heilige Joseph vom Taschenlampenlicht erhellt. Das Kunstwerk sei „eines der ergreifendsten Vaterbilder überhaupt, ganz dem Zeitgeist des spätbarocken Vatergedankens verhaftet“, erläuterte Susanne Siegl bei ihrer Führung.



Auch das „Musterbeispiel einer Kanzel“, die alle Symbole habe, „die dafür gewünscht werden“, entging dem Licht und einer ausführlichen Erläuterung nicht. So erfuhren die Teilnehmer unter anderem, welche Bedeutung die darauf befindlichen Tiermotive haben und dass in katholischen Kirchen die Kanzel sich immer links „auf der Verkündungsseite“ befindet als auch, dass seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil keine Predigt mehr von einer Kanzel gehalten wird.



Es wurden noch drei weitere Kostbarkeiten beleuchtet, bevor bei der „etwas anderen Kirchenführung“ beim Schein der sechs entzündeten Kerzen von der Empore die Orgel erklang. Kirchenmusiker Andreas Wiesmann spielte mehrere Musikstücke und ließ damit die Besucher in der Dunkelheit nicht allein.



Obwohl sich für Samstag nur zehn Teilnehmer angemeldet hatten, waren letztendlich um 16.30 Uhr mehr als doppelt so viele dabei. Am Sonntagabend waren es 27 Teilnehmer.



Der sich an die Führung und die Musik anschließende Applaus war ganz sicher auch ein Beleg dafür, dass die Darbietung und Erläuterung der Kostbarkeiten im Taschenlampenschein als auch die Musik in der durch die Kerzen nur ein ganz wenig erhellten Kirche bei den Besuchern gut angekommen waren. Aufgrund der Dunkelheit ist man einzig auf das beleuchtete Motiv fixiert und wird nicht durch andere Dinge abgelenkt. Das gilt in ähnlicher Weise auch bei der nächtlichen Wahrnehmung der Musik.