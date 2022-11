Blackout: Info-Termin in Schongau

Dr. Sandra Kreitner im Rathaussaal: Was ist ein Blackout, welche Gründe hat er, welche Folgen und worauf muss man sich einstellen? © Schorer

Schongau – Fließt kein Strom, ist an Alltag nicht mehr zu denken. Doch ein längerer Ausfall, ein Blackout, sei nur eine Frage der Zeit, ist Dr. Sandra Kreitner überzeugt. Bei einem Vortrag am Dienstag vergangener Woche in Schongau empfahl sie, dass jeder einzelne Vorbereitungen treffe.

Das Bewusstsein um die Verletzlichkeit unseres Alltags wächst. Das Thema stoße auf großes Interesse, stellte Vorsitzende Dr. Elisabeth Wagner beim Blick in den mit rund 30 Zuhörern ungewöhnlich gut gefüllten Rathaussaal fest. Eingeladen hatte ihr Seniorenbeirat. Sie werde derzeit besonders häufig angefragt, bekräftigte auch die zertifizierte Notfall- und Krisenmanagerin Dr. Sandra Kreitner aus Hohenpeißenberg zu Beginn ihres Vortrags.



Was so ein Blackout ist, das werde derzeit immer mehr Menschen gewahr, so die promovierte Biophysikerin. Es gehe nicht um reguläre Stromausfälle, stellte Kreitner klar. Plötzlich eintretend, überregional, länger andauernd, das sei ein Blackout. Für mehrere Länder oder auch ganz Europa, sei der Weg lang, bis die Kommunikation, Produktion und Warenverteilung dann wiederhergestellt wären. Vieles hängt mit vielen zusammen, große Teile des Lebens sind energieabhängig. 14 Tage stellte Kreitner als mögliche Dauer des Infrastruktur- und Versorgungsausfalls in den Raum. Hilfe von außen sei während dieser Zeit keine zu erwarten.

Blackout: „Es wird keine Hilfe von außen kommen.“

Doch wie wahrscheinlich ist das Eintreten so eines Blackouts überhaupt? Am 8. Januar 2021 sei es schon einmal fast soweit gewesen, erklärte Kreitner. Auf der vierstufigen Skala war Warnstufe drei erreicht worden. Der Auslöser: Kälte, großer Stromhunger in Frankreich und Deutschland und die Überlastung einer kleinen Kupplung in Kroatien. Schließlich endet das Stromnetz nicht an der Landesgrenze. Ein Kaskadeneffekt setzte ein, das Problem wuchs sich aus. Eine Netzauftrennung war die Folge. Der Grat zwischen einer im Nachhinein weniger beachteten Meldung und komplettem Stillstand in Europa sei schon damals ein sehr schmaler gewesen.



Das Österreichische Bundesheer hielt einen Blackout in seiner „Sicherheitspolitischen Jahresvorschau 2021“ innerhalb der nächsten drei Jahre für wahrscheinlich. Die Zehn-Jahres-Risikoanalyse des deutschen Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe fasse zusammen: Ein Blackout „gehört aktuell zu größten Risiken für unser Land“. Zum gleichen Schluss komme man in der Schweiz.

„Die Frage ist nicht, ob ein Blackout eintritt. Sondern wann“

Die aktuelleren Herausforderungen des Energiesektors wie die sommerliche Dürre mit Problemen für Atomkraft (Kühlung), Wasserkraft und Kohlekraftwerke (Transport per Schiff), die Arbeiten an zahlreichen französischen Atomkraftwerken, die Gasproblematik, das gestiegene Risiko von Cyber- und Terrorangriffen – all das war dabei teilweise noch gar nicht berücksichtigt worden. Schon dieser Winter könne zu einer Zuspitzung führen, befürchtet Kreitner. Nämlich dann, wenn er besonders kalt wird. Die Frage sei nicht, ob ein Blackout auftritt. Sondern wann.



Wenn Licht, Heizung, einfach alle elektrischen Geräte ausfallen. Wenn die Wasserver- und die Abwasserentsorgung ihren Dienst versagen. Wenn Kommunikation und Informationen nur noch über batteriebetriebene Radios zu bekommen sind. Wenn die Lebensmittel- und Medikamentenvorräte daheim spärlicher werden, nur noch Bares Wahres ist, die Tankstellen nicht mehr funktionieren und der Verkehr nach und nach abebbt, wenn die Landwirtschaft Probleme bekommt. Wenn das Notfallwesen und der Katastrophenschutz nur noch eingeschränkt funktionieren, die Gesellschaft vorübergehend in Kleinstrukturen zerfällt, zählt Kreitner verschiedene Szenarien auf – wie gut ist dann jeder einzelne vorbereitet?



Ihre Überzeugung: „Unsere Gesellschaft muss krisenfester werden.“ Dazu gehöre es vorzusorgen. Und klar sei auch: Gehen könne es in so einer Situation nur zusammen. „Handle wie ein Optimist, aber plane voraus wie ein Pessimist.“

Infos und Checkliste

Umfangreiche Informationen und eine Checkliste an Vorkehrungen hat Dr. Sandra Kreitner im Internet unter www.stromausfall-wm-sog.de gesammelt.

Vorkehrungen der Stadt

Bei der Bürgerversammlung eine Woche nach Dr. Kreitners Vortrag in Schongau sprach Seniorenbeiratsvorsitzende Dr. Elisabeth Wagner den Bürgermeister in Sachen Blackout an. Das Thema sei eher bei der Katastrophenschutzbehörde beim Landrats­amt angesiedelt, sagte Falk Sluyterman. Gleichwohl setze sich die Stadt damit auseinander. Ein Krisenstab mit Verwaltung, Feuerwehr, THW und Polizei sei in Bildung. Es gelte, die Kernverwaltung in eine Lage zu versetzen, in der sie im Fall der Fälle funktionsfähig bleibt. Dieser Krisenstab werde ferner zeitnah seinerseits eine Vorsorgeliste für die Bürgerschaft herausgeben. Eigenversorgung sei wichtig, so das Stadtoberhaupt. Es gelte zu sensibilisieren, gleichzeitig aber behutsam mit dem Thema umzugehen und keine Panik zu verbreiten. „Wir wollen die Leute nicht dazu animieren, dass alle gleichzeitig losrennen, um sich einen Gaskocher zu holen.“