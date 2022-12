Bläserklasse in Peiting mit ersten Auftritten

Von: Astrid Neumann

Teilen

Ihre ersten Auftritte hat die Bläserklasse an der Joseph-Friedrich-Lentner-Grundschule absolviert. Musikschulleiter Markus Graf, Bürgermeister Peter Ostenrieder und Schulleiter Peter Schmid (hinten, v. links) sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. © Neumann

Peiting – Für Musikschulleiter Markus Graf ist es Zukunftsmusik, die an diesem Donnerstag vor Weihnachten in der Aula der Joseph-Friedrich-Lentner-Grundschule erklingt. Die dortige Bläserklasse besteht erst seit Oktober, nun konnte sie schon ihre ersten Auftritte absolvieren.

Ziel sei es gewesen, vor Weihnachten drei bis vier Lieder zusammen spielen zu können, so Graf. Das ist gelungen, wie die Dritt- und Viertklässler bei der Adventsandacht in der Aula ihren Mitschülern und Lehrern beweisen konnten. Auch Schulleiter Peter Schmid und Bürgermeister Peter Ostenrieder überzeugten sich von dem mittlerweile erlernten Können der 32 Bläserklassenkinder.



Es ist ein bewährtes Konzept, das nun erstmals auch an der Joseph-Friedrich-Lentner-Grundschule in Peiting zum Einsatz kommt. Die Instrumente für die Klasse werden von der Musikschule gestellt. Die größeren, wie Bariton und Tuba, sogar in doppelter Ausführung. Eines für zuhause zum Üben, das andere bleibt in der Schule. Dort kommt es während einer regulären Musikstunde und in einer Extrastunde zum Einsatz. Die Verteilung habe man gut hingebracht, so Graf, „sogar ein Fagott ist dabei“.



„Die Klasse ist unglaublich aufmerksam“, lobt der Musikschulleiter die Dritt- und Viertklässler. Positiv an dem Konzept Bläserklasse sei einiges. Die Verzahnung mit dem Unterricht, die Gemeinschaft, die Möglichkeit, ein Instrument zu erlernen, auch für Kinder, deren Eltern sich keinen Einzelunterricht leisten könnten. Und natürlich sorge man so auch für Nachwuchs, hofft Graf. Darin setzt auch Bürgermeister Ostenrieder seine Hoffnung für die beiden Musikkapellen in Peiting und Birkland.



Über die Entscheidung, mit der Musikschule zusammenzuarbeiten sei man sehr froh, betonte Ostenrieder. „Der Samen ist auf fruchtbaren Boden gefallen.“ Zudem sei es ja auch immer was Schönes, wenn in der Schule Musik gemacht wird, meint Schulleiter Schmid. Im neuen Jahr wird weiter fleißig geprobt, immerhin will man nach der Premiere noch ein paar weitere Konzerte über das Jahr geben, so Graf.