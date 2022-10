„Blumenschule“ in Schongau: Mehr „Wohnen im Grünen“

Von: Astrid Neumann

Autofrei und mit vielen Grünflächen – so soll sich das Quartier an der Blumenschule entwickeln. © Entwurf: Planungsbüro Skorka

Schongau – „Wohnen im Grünen“ steht bei dem Gelände der Gärtnerei „Die Blumenschule“ ganz oben auf der Liste. Hier soll neben einem Teilbereich mit Reihenhausbebauung ein gemeinschaftsorientiertes, generationenübergreifendes Wohnkonzept realisiert werden (wir berichteten). Die Planung wurde nun überarbeitet, auch eine Demenz-WG ist im Gespräch.

Manuela Skorka und Anne Kukula vom Planungsbüro Skorka stellten die veränderte Planung am vergangenen Dienstag dem Stadtrat vor. Bereits 2020 erfolgte der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan. Gemeinsam mit den betroffenen Grundstückseigentümern wurde, in Abstimmung mit der Stadt Schongau, ein städtebauliches und landschaftsplanerisches Nutzungskonzept für das Areal erarbeitet. Dieses soll den wertvollen bestehenden Grünzug der Lechumlaufschleife erhalten und gleichzeitig aufwerten.

Statt der zunächst angedachten Modulbauweise habe man sich nun für eine Zeilenbebauung entschieden, erläuterte Planerin Anne Kukula in der jüngsten Stadtratssitzung. Der Grünraum soll somit durch die Häuserzeilen durch fließen. Die Bebauung werde dadurch dichter und zweigeschossig. Die Dächer sollen begrünt werden. Im Norden des Areals könnte eine Demenz-WG angesiedelt werden, so die Idee der Maro-Genossenschaft.



Insgesamt ist das gesamte Gebiet autofrei geplant, so Kukula weiter. Für die Fahrzeuge werde ein Parkstadel zur Augsburger Straße hin geplant. Dieser soll ein Satteldach erhalten, das zum einen dem Lärmschutz diene, zum anderen auch Platz für Kellerersatzräume biete. Das Dach soll zusätzlich mit Photovoltaik ausgestattet werden, so Kukula. Insgesamt könnten hier 50 bis 55 Parkplätze untergebracht werden, erläuterte die Planerin auf Nachfrage Michael Eberles (CSU).



Skeptisch dem autofreien Konzept gegenüber zeigte sich Marianne Porsche-Rohrer (CSU). „Das klingt recht romantisch, im wirklichen Leben ticken die Menschen aber anders“, bekräftigte sie. Sie könne sich das nicht vorstellen und halte es für unrealistisch. Hier sollen kleine Mobile oder Lastenfahrräder eingesetzt werden, erklärten Kukula und Skorka. „Die haben da schon Erfahrung.“ Auch Stadtbaumeister Sebastian Dietrich verwies hier auf die Erfahrung der Genossenschaft. Es sei ein Angebot für Menschen, die genau das wollen, so der Stadtbaumeister. „Die Maro ist sehr erfahren in der Auswahl und Information der Mieter“, ergänzte er.



Bürgermeister Falk Sluyterman und Bettina Buresch (Grüne) verwiesen auf ein entsprechendes Modell in Freiburg. Dort laufe dieses Konzept schon viele Jahre gut, wissen beide. „Das macht doch das Besondere dieses Quartiers aus“, so Buresch, die hofft, dass so etwas Schule mache. „Wir sollten da jetzt keine Angst davor haben“, bekräftigte sie.



Dass man von der Modulbauweise abgekommen ist, bedauerte Buresch allerdings. Die vorliegende Planung sei massiver geworden, mit der Modulbauweise hätte der Grünraum eine größere Rolle gespielt, so Buresch. „Das wäre in Schongau einzigartig gewesen.“



Lechschleife erhalten

Mit etwas mehr Dichte zu arbeiten sei auch eine Anregung der Regierung gewesen, so Dietrich. Warum man hingegen nicht gleich auf drei Geschosse gegangen ist, wollte Ilona Böse (SPD) wissen. Dies sei der Topografie geschuldet, schilderten die Planerinnen. Das schöne Element der Lechschleife habe man erhalten wollen.



Auch Eberle bezeichnete die neue Planung als „deutliche Verdichtung“. Er hatte Bedenken, dass die Adalbert-Keis-Straße dann eben zum Parken beziehungsweise Ausweichen genutzt werde. Man habe 24 bis 26 Parkplätze pro Ebene des Parkstadels geplant, so Kukula. Insgesamt seien hier 50 bis 55 Stellplätze verfügbar. Somit sei ein Stellplatz pro Wohneinheit gegeben, versuchte Kukula die Bedenken auszuräumen.



Die Planung sei im Vorfeld mit Vertretern der Regierung von Oberbayern auch hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung abgestimmt und von dieser durchwegs positiv bewertet worden, so Dietrich. Das vorliegende Planungskonzept billigte daraufhin auch der Stadtrat einstimmig. Das weitere Verfahren wird dann im Bau- und Umweltausschuss besprochen.