Böbing Open Air feiert 35. Jubiläum nach

Von: Susanne Löw

Gute Laune auf dem BOA hatten die Organisatoren und die Band „Turbobier“ – und natürlich alle Besucher. © Wolfgang Wein

Böbing – Böbing…rockt wieder… Am vergangenen Wochenende fand das Jubiläums-Böbing Open-Air statt. Zum 35. Mal lockte der Verein Kunst & Krempl e.V. Rock-Fans ins Oberland.

Nachdem das Böbing Open Air – BOA wie so viele Festivals coronabedingt in den letzten Jahren abgesagt werden musste, fand dieses Jahr „mit einem Jahr Verspätung“ das 35-jährige BOA-Jubiläum statt. Los ging es am Freitag um 17.15 Uhr mit „The Stevers“, den Abschluss am Sonntag gab es von der „Spider Murphy Gang“.



Rund 100 ehrenamtliche Helfer waren dieses Jahr beim BOA dabei, schätzt Tobias Braun, einer der beiden Hauptorganisatoren. Um ihn und Daniel Schmid gruppiert sich eine vierköpfige Truppe aus Frank Hoffmann, Stephan Schleich, Mario Drexler und Markus Wörmann – so dass sie zu sechst das Orga-Team bilden.



Eine finale Besucher-Bilanz konnte Braun beim Interview am Sonntagabend noch nicht ziehen, aber er und sein Team sind hoch zufrieden. Er berichtet, dass eine steinige und anstrengende Aufbau-Woche hinter dem Team liegt, aber es war die Anstrengung – wie jedes Jahr – wert.



Positives Feedback kommt dabei sowohl von den Besuchern, als auch von den Bands. Sichtlich stolz zitiert Braun den Bassisten der Band „The O’Reillys and the Pattyhats“, der gesagt hat: „Man merkt, dass das Ganze mit Liebe gemacht wird“.



„The O’Reillys and the Pattyhats“ und die „Emil Bulls“ waren mit den großen Nightliner-Tourbussen angereist, „das macht optisch schon was her“, schwärmt Braun. Die weiteste Anreise dürften „The Baboon Show“ aus Schweden und „Talco“ aus der Nähe von Venedig gehabt haben. Den größten Promi-Faktor hatten vermutlich „Turbobier“ – die österreichische Band rund um Marco Pogo alias Dominik Wlazny, der durch seine politischen Ambitionen von sich reden macht – und die „Spider Murphy Gang“.



Aber das BOA wäre nicht das BOA ohne den Samstags-Frühschoppen mit der Blaskapelle Böbing, ohne die „Beat Bulls“ und ohne bewährte Bands wie „Stepfather Fred“ oder Lokalmatadore wie „Gamskampler“ und das „Orchester Kurzweil“.



Auch wäre das BOA nicht das BOA ohne den Campingplatz. „Beim letzten BOA mussten wir den Campingplatz vier Mal vergrößern, dieses Mal haben wir ihn gleich größer angelegt“, so Braun. Und auch das Festival-Areal wurde verbreitert. „Es gibt auch keine kleine Bühne mehr“, so Braun weiter, „beide Bühnen sind jetzt gleich groß“. Die zwei gegenüberliegenden Bühnen sind ein bewährtes BOA-Konzept, das Musik non-stop ermöglicht.



Auch besticht das BOA Jahr für Jahr immer wieder durch sein breit und bunt gemischtes Publikum. Vom E-Rollstuhl bis zum Kinderwagen, vom Kleinkind (für Kinder unter 16 Jahren ist der Eintritt frei) bis zum Rentner: Alle sind beim BOA dabei – und es gibt eine Infrastruktur, die es auch wirklich allen ermöglicht mitzufeiern.



Auch dieses Jahr war das BOA wieder ein absolut friedliches Fest: Außer den typischen Verletzungen, wie umgeknickte Füße und Wespenstiche, gab es keine nennenswerten Security- oder Rettungsdiensteinsätze, so Braun. Stand Sonntagabend war der Sanka zweimal da.



Essen, Trinken, Merch-Stand –auch das darf bei einem Festival natürlich nicht fehlen. Und auch „Viva con Agua“ war wieder mit dabei: In bewährter Weise konnte das Becher-Pfand für den guten Zweck gespendet werden und es gab eine Versteigerung zugunsten von „Viva con Agua“.



Dass das alles so friedlich und reibungslos funktionieren kann, liegt zum Großteil auch daran, dass die Böbinger – inklusive Bürgermeister Peter Erhard – hinter dem BOA stehen. „Das Böbing Open-Air ist nicht das Wacken des Südens, Wacken ist das Böbing Open-Air des Nordens“, so Erhard in seiner kurzen Ansprache vor dem Auftritt der „Spider Murphy Gang“.



Wer nach dem offiziellen Ende über den Campingplatz schlendert, hört Musik aus den Zelten und sieht die Festivalbesucher noch vor den Zelten sitzen – Anwohner machen spontan eine Garagendisko: Das ist es, was den Flair des BOA ausmacht.



Peter Erhard und Tobias Braun sind sich einig: Festivals, und gerade auch die kleinen Festivals mit ihren vielen ehrenamtlichen Helfern, sind eine Bereicherung der Kulturlandschaft und alle Beteiligten sind froh, dass solche Events wieder möglich sind.



Für die Organisatoren ist nach dem BOA vor dem BOA – ein Jahr Arbeit und Planung stecken im Festival. Auf die Frage, warum man im nächsten Jahr wieder zum BOA kommen sollte, hat Tobias Braun eine ganz klare und kurze Antwort: „Weil‘s geil ist!“