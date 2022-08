Wieder Böbing Openair am kommenden Wochenende – Tickets zu gewinnen

Von: Rasso Schorer

„Unser vielleicht größter Wurf bisher“, freut sich das BOA-Team auf The Baboon Show. © Andreas Langfeld

Böbing – Lieber Headbangen als corona-bedingt ums Zustandekommen des Böbing Openair bangen: Planen, organisieren, absagen und das gleiche von vorn, damit schlugen sich die Macher in den vergangenen beiden Jahren herum. Diesmal aber, am kommenden Wochenende, 12. bis 14. August, klappt es endlich wieder. Nachdem die Verantwortlichen sich in der Zwischenzeit mehrfach erfolgreich mit Stream-Formaten ausprobierten, geht es nun zurück zu den Wurzeln. Und die liegen am Böbinger Sportplatz. Der Lechkurier/Kreisbote verlost 4x2 Tickets.

„Wir erwarten gutes Wetter, Haufen Leute, ein fröhliches und langes Wochenende“, freut sich Tobias Braun, dass das Böbing Openair endlich wieder steigen kann. Auf rund 1.500 bis 1.800 Leute pro Tag stellen er und seine Mitstreiter aus dem Organisationsteam sich erneut ein. Die guten Vorverkaufszahlen belegen das, sind aber schwierig einzuordnen – schließlich seien darunter auch Tickets, die bereits fürs BOA 2020 verkauft worden waren, verweist Braun auf die organisatorischen Schwierigkeiten der letzten Jahre, samt Absagen wenige Wochen im Vorfeld.



Nun aber laufen die finalen Vorarbeiten, „entspannt ist es erst wieder, wenn alles rum ist“, sagt Braun. Denn unter anderem das Line-Up zum 35. Jubiläum hat es in sich.



Dass man in Böbing ein seit langer Zeit eingespieltes Team ist, bewährt sich nun besonders. „Wir merken es bei anderen Festivals rundherum, die unter schlechten Vorverkaufszahlen oder organisatorischen Schwierigkeiten leiden und absagen“, schildert Braun, dass die letzten zwei Jahre in der Veranstaltungsbranche Spuren hinterlassen haben. Bestes Beispiel: Das Puls Open Air, das mangels Security-Personal während des laufenden Festivals abgebrochen werden musste. „Da haben wir Glück, dass wir seit Jahren mit denselben Partnern zusammenarbeiten“, erklärt Braun. Das B-O-A kann endlich wieder stattfinden. Der Kreisbote/Lechkurier verlost 4x2 Tickets (s. ganz unten im Text).

Diese Bands sind dabei:

The O‘Reillys and the Paddyhats: Rock- und Punk-Einflüsse mit irischer Musik – diese Rezeptur bringt die Bands auf Bühnen in ganz Europa, unter anderem aufs Wacken Open Air. Das Album „Dogs on the Leash“ schaffte es in den Charts auf Platz 33. „Rohe Rockmusik in Kombination mit traditioneller, leidenschaftlicher Volksmusik“, die auf Youtube bereits über 51 Millionen mal geklickt wurde, fassen die BOA-Macher zusammen.

Stepfather Fred: Die vier Jungs aus dem Allgäu, gehören in Böbing quasi zum Inventar. „Wie immer werden sie ein gehöriges Brett spielen und die Arena zum Kochen bringen“, verspricht das BOA-Team.

Dune Pilot: „Nach langer langer Zeit mal wieder eine Stoner Band auf dem BOA“, freut sich das Orga-Team über die Gäste aus München.

BastardBabes: Schnörkelloser Punk‘n‘Roll ist auf dem BOA bestens aufgehoben und damit auch die BastardBabes – dementsprechend zähle die Band auch schon zu den alten Hasen in Böbing.

Emil Bulls: Bekannter Name und europaweit eine beliebte Live-Band – 2020 waren die Emil Bulls als erster Headliner eingeplant, auch für 2021 stand die Zusage – die Truppe steht auch ein drittes Mal zu ihrem Wort.

Landslide Diary: Eine eher neue Band, deren Mitglieder als Teil der Ska-Combo The Prosecution aber schon Böbing-Erfahrung gesammelt haben. „Die werden richtig abrocken“, sind sich die Macher des BOA sicher.

Gamskampler: Volksmusik mit Gwoit – „eine unserer regionalen Größen der letzten Jahre gibt sich mal wieder die Ehre“, freut sich das BOA-Team auf eine der aktivsten hiesigen Live-Bands.

Talco: Ein Highlight, das in die Geschichtsbücher des BOA eingehen wird – nicht mehr und nicht weniger wird von einem der beiden Freitags-Headliner erwartet. Schließlich komme da eine der „Top-Drei-Ska-Bands in Europa“.

Orchester Kurzweil: Ein Heimspiel am Sonntag: „Abgefahrene Eigenkompositionen und die Klassiker so, wie Ihr sie noch nie gehört habt – aber unbedingt wieder hören wollt.“

Turbobier: 2018 drehten sie den Platz auf links – konsequent, dass Turbobier diesmal mehr Spielzeit bekommen. „Das heißt dann auch, dass ihr völlig freidrehen könnt“, stellt sich die BOA-Crew auf ein zünftiges Maß an Eskalation ein.

Am Sonntag in Böbing auf der Bühne: die Spider Murphy Gang. © Dieter Bichl

Spider Murphy Gang: Viele Worte brauchts da nicht: Bayerns populärste Rock‘n‘Roll-Band – seit 45 Jahren. Layla gegen Rosi? Das wäre ein ungleiches Kräftemessen.

Sweeping Death: „Im Genre Metal sicher das Aushängeschild der Region“, freuen sich die BOA-Organisatoren über die erneute Zusage.

The Baboon Show: „Unser vielleicht größter Wurf bisher“ kündigt das Böbing Openair mit den vier Schweden „eine der besten Live-Bands in Europa“ an. „Die Energie und die Power, die die Band auf die Bühne bringen, ist wirklich der Wahnsinn.“

The Stevers: Der „wichtige Stein“ für die hiesige Kulturszene eröffnet am Freitag, ehe Sängerin Caro wieder beim Streaming-Team mitwirkt. „Ein toller Opener für unser Jubiläumswochenende.“

BeatBulls: „Ein BOA ohne die BeatBulls kann es eigentlich gar nicht geben.“ Der Dauerbrenner für die Aftershow-Party hält Böbing die Treue.

Troublemaker‘s Riot: Ein Neuzugang für die Aftershow-Party. „Nach allem Punk, Ska und Metal am Abend zu späterer Stunde richtig guter Rock‘n‘Roll.“

Blaskapelle Böbing: Gründung vor 162 Jahren – diese Marke knackt nicht einmal die Spider Murphy Gang. Kein Weißwurstfrühschoppen am BOA ohne die Blaskapelle.

Slears: Harten modernen Rock aus Bayern spielen Slears – und wollen damit mindestens genauso konsequent, druckvoll und spannungsgeladen klingen wie die stilprägenden amerikanischen Bands.

Still Pissed: Seit bald zwei Jahrzehnten und früher unter Namen wie Pogofront, Empty Youth oder NRNO auf den Bühnen unterwegs, beschreiben Still Pissed ihre Musik als „schnellen, kompromisslosen und antifaschistischen Hardcore Punk“.

Mr. Mojoe: Aus Prinzip keinem Genre zuordnen lassen wollen sich Mr. Mojoe – ist der Anspruch an sich selbst doch nicht weniger, als das „ultimative Gegengift zur faden Klischeekonserve“ zu sein. „Voralpenklischees haben bei Mr. Mojoe keinen Platz.“

GEWINNSPIEL: Tickets zu gewinnen

Bis einschließlich morgigen Donnerstag, 11. August, um 14 Uhr verlost der Lechkurier/Kreisbote 4x2 Tickets für das Böbing Openair 2022; diese gelten für Freitag und Samstag. das Stichwort für die Teilnahme lautet: „BOA 22“. Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen.