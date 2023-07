Brandstiftung mit Benzinkanister an Scheune in Steingaden

Von: Rasso Schorer

Am Montag nahm die Polizei einen 67-Jährigen fest. Er kam in die Psychiatrie. © Symbolfoto: Julia Boecken

Steingaden – Das hätte deutlich schlimmer ausgehen können: Ein Benzinkanister ist am Sonntagabend vor der Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens in Steingaden abgestellt und dann vorsätzlich in Brand gesteckt worden.

Die entsprechende Mitteilung ging um 20.20 Uhr bei der Feuerwehr ein; als deren Einsatzkräfte und eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schongau vor Ort eintrafen, fanden sie den verpufften Benzinkanister. „Glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass es zu keinem Großbrand gekommen ist“, schildert das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in einer Pressemitteilung.

Der Sachschaden am Tor bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich, verletzt wurde niemand. Tags darauf, am frühen Montagmorgen, nahm die Polizei dann einen dringend tatverdächtigen 67-Jährigen aus dem benachbarten Landkreis Ostallgäu fest. Der zuständige Ermittlungsrichter ordnete die Unterbringung des Mannes in eine Psychiatrie an.