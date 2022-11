Brücke im Bachfeld: Befragung ausgewertet

Von: Johannes Jais

Den Durchblick bewahren: Christian Fahnberg (hinten mit Brille) präsentiert das Zahlenwerk aus dem Gutachten zu den Wirkungen einer Brücke über die Peitnach. Neben ihm Marktbaumeister Christin Hack, vorne die Gemeinderäte Petra Friebel und Thomas Elste. © Jais

Peiting – Ein Brückenschlag im Bachfeld mit einer Spur für Autos bringt für die vielbefahrene Meierstraße im Peitinger Ortszentrum eine Entlastung von 20 Prozent. Das entspricht 450 Autos. Diese Zahlen nannte Christian Fahnberg, Verkehrs- und Stadtplaner, im Peitinger Marktgemeinderat.

Rückblende: Im April hatten die Räte beschlossen, das Ingenieurbüro INGEVOST aus Planegg mit einer Befragung zum Mobilitätsverhalten zu beauftragen. Ziel sollte sein, Erkenntnisse darüber zu gewinne, wie sich eine Brücke in Höhe der Peitnachstraße und der Tannheimer Straße im Verkehr auswirkt.

Die Befragung erfolgte im Sommer. 196 von den insgesamt 447 Haushalten im Bachfeld wurden in die Auswahl-Stichprobe genommen. Mehr als 40 Prozent haben ausführlich geantwortet. Das sei eine „sehr gute Rücklaufquote“, stellte Fahnberg fest.



Die Ergebnisse der Auswertung wurden bereits für September in Aussicht gestellt. Nun ist es November geworden, bat Bürgermeister Peter Ostenrieder um Verständnis und machte bei der Einführung zum Thema zugleich klar, dass zur Präsentation Nachfragen erwünscht seien, jedoch keine inhaltliche Diskussion geführt werden soll. Das werde Anfang 2023 in einer anderen Sitzung geschehen.



Christian Fahnberg vom Ingenieurbüro für Verkehrsuntersuchungen im Orts- und Stadtbereich (kurz INGEVOST) fasste die Auswertung so zusammen: „Es ist eine spürbare Entlastung“. Eine Brücke im Bachfeld brächte beim Verkehr im Süden Peitings (z.B. vom Bachfeld zu den Einkaufsmärkten) eine Reduzierung von 1.500 Kilometern am Tag. „Das ist nicht wenig“, ergänzte der Diplomingenieur aus Planegg.



Im Wesentlichen könnten mit einer Brücke, wo die Hälfte der Breite für Fußgänger und Radler vorbehalten sei und die andere Hälfte für den Pkw-Verkehr (mit Höhenschranke) drei Wirkungen zeigen. Die Meierstraße mit zirka 2.000 Kfz am Tag würde um ein Fünftel entlastet. Außerdem würden Kfz-Fahrten wegen geringerer Entfernung vermieden. Mit einer Brücke würde drittens die Wahl des Verkehrsmittels verändert; sprich die Tendenz weg vom Auto hin zum Rad.



Doch müsse man klar sagen, dass die Mehrheit der Bewohner im Bachfeld gegen so eine Brücke sei. Berücksichtigt werden müsse die Lärmproblematik, wenn ungefähr 500 Pkw am Tag den Weg zu einer neuen Brücke nehmen. Da sei ein Schallschutzgutachten zielführend, gab Fahnberg zu verstehen.



Die Verlängerung

Franz Seidel (Bürgervereinigung), der die zwei Zahlen mit den 450 Fahrzeugen am Tag und den 1.500 einzusparenden Kilometern herausgehoben hatte, kam auf die Verlängerung Richtung Osten zu sprechen. Dazu erklärte der Verkehrsplaner aus Planegg, dass eine Brücke, „das Bauen nicht wert ist“, wenn nicht für eine Weiterführung bis zur Ammergauer Straße gesorgt werde.



Claudia Steindorf (SPD) fragte nach, warum in der Auswertung zum Bachfeld neben Autofahrern, Fußgängern und Radlern die Busnutzer und Bahnfahrer separat aufgeführt sind. Mit dem Bau einer Brücke im Wohngebiet habe das nichts zu tun, räumte Fahnberg ein. Doch sei es ein nützliches Indiz zu sehen, wie die Situation je nach Verkehrsmittel eingeschätzt werde.



„Worauf basiert die Zahl von 20 Prozent Reduzierung“? Das wollte Herbert Salzmann (SPD) wissen. Er bezweifle diese Zahl. Salzmann verwies auf eine Befragung vom April 2019, bei der die Vergleichsziffer mit knapp neun Prozent nicht mal halb so hoch war. Außerdem sei früher von mindestens 5.300 Fahrzeugen pro Tag auf der Meierstraße ausgegangen worden. Er könne sich aber nicht vorstellen, dass der Verkehr weniger geworden ist.



Salzmann, der selbst im Wohngebiet zwischen Ammergauer Straße und Peitnach zu Hause ist, erwähnte einen weiteren Aspekt. Er glaube sogar, dass mit einer zusätzlichen Brücke weniger Verkehr nach Süden über die Umgehung abgeleitet werde, sondern sogar ins Wohngebiet hereingeholt werde. Wenn jemand aus dem Wohngebiet an der Wankstraße auf die B 472 bzw. B 17 Richtung Kempten, Augsburg oder Schongau-West wolle, so wähle der künftig nicht mehr die Auffahrt Peiting-Süd, sondern fahre über die neue Brücke durchs Bachfeld auf die Füssener Straße zur Auffahrt Peiting-West. „Da kann ich Ihnen Brief und Siegel geben“, vertrat Salzmann diese Ansicht beharrlich.



Weiteres Vorgehen

Wie ist das weitere Vorgehen? Eine Abstimmung gab es noch nicht. Zunächst müssen Überlegungen zur Weiterführung der Straße ab der Peitnachbrücke in Richtung Osten bis zur Ammergauer Straße konkretisiert werden. Dann gilt es, die Kosten zu ermitteln; da ist bisher schon von mehr als einer Million Euro die Rede. Ein weiterer Schritt ist, die Auswirkung auf die Umwelt zu prüfen. Auch müsse man Fördermöglichkeiten (Zuschüsse) ausloten. Ein wichtiger Punkt sei, die Bevölkerung beidseits der Peitnach über die Chancen und Risiken der Planung zu informieren, wie der Gutachter schließlich sagte nach seiner Präsentation, wozu er das Gutachten „in aller Kürze, in aller Präzision und in aller Unaufgeregtheit“ präsentieren wollte.