Bürgerentscheid zur Krankenhaus-Zukunft in Schongau und Weilheim am Sonntag

Von: Rasso Schorer

„Ich nehme ernst, was Ihr sagt“, beteuerte Gesundheitsminister Klaus Holetschek im Gespräch mit den Demonstranten. Die Standpunkte unterschieden sich aber deutlich. © Schorer

Schongau/Landkreis – Vor dem Bürgerentscheid am Sonntag zur Zukunft der beiden Krankenhausstandorte Weilheim und Schongau hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek sich am Mittwochabend in der Lechstadt einen Überblick verschafft. Empfangen wurde er dabei von rund 30 Teilnehmern einer Demonstration, zu der das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau, gleichsam Initiator des Bürgerentscheids, aufgerufen hatte.

„Zentral-KKH spaltet WM-SOG“, „Schluss mit dem Größenwahn“, „Zentralkrankenhaus = zukünftig ein Schuldenberg“ – mit diesen und weiteren Schildern warteten die Demonstranten auf den Minister, Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Vertreter der Krankenhaus GmbH.



„Der Gesundheitsstandort Schongau bleibt“, rief die Landrätin bei ihrer Ankunft der Menge zu. Dazu, dass man eine medizinische Versorgung vor Ort auch ohne ein Krankenhaus im aktuell noch bekannten Sinne erhalten werde, stehe sie. „Wenn der Bürgerentscheid mit ‚Ja‘ endet, kann ich das aber nicht versprechen.“

Zukunftshoffnung Zentralkrankenhaus?

Die Zukunft liege im Zentralkrankenhaus, machte sie wie Krankenhaus-Geschäftsführer Thomas Lippmann deutlich. Dafür brauche es Rückendeckung des Gesundheitsministers und der Staatsregierung. Holetschek komme unter anderem zum Austausch mit den Beschäftigten, die Jochner-Weiß „in vorderster Front“ für ein Zentralkrankenhaus sah, kündigten beide an.



„Ich nehme ernst, was Ihr sagt“, ging der Minister mit den Demonstrierenden ins Gespräch. Gleichzeitig machte auch er klar, dass er die Zukunft im Zentralkrankenhaus sehe. Es sei ein erzwungener Strukturwandel im Gange. Die Rahmenbedingungen machten es dem ländlichen Raum künftig schwerer. Es gelte, großes Augenmerk auf eine „zukunftsfähige Aufstellung“ zu richten. Seine Unterstützung dafür sei vorhanden.

Einigkeit erzielten Holetschek, die Vertreterinnen des Aktionsbündnisses und Demonstrierende bei ihrem kurzen Austausch am Mittwoch keine, zu unterschiedlich sind die Überzeugungen. War auf der einen Seite hernach von Zweifeln und Enttäuschung die Rede, stellten Bayerns Gesundheitsminister, Landrätin und Krankenhausgeschäftsführer im Pressegespräch nochmals ihre Standpunkte dar.

Aktionsbündnis-Sprecherin: „Meine Zweifel sind geblieben“

Für sie sei schon klar, dass die Tendenz in Richtung Zentralkrankenhaus geht, war Regina Haugg vom Aktionsbündnis nach dem Ministergespräch auf dem Vorplatz enttäuscht. „Meine Zweifel, ob Herr Holetschek was für uns tut, sind geblieben“, erklärte Mitstreiterin Irmgard Schreiber-Buhl. „Die Leute aus seiner Partei im Landkreis wissen da wohl schon mehr.“ Der Landkreis sei auf seiner Ost-West-Achse zu groß für nur ein Krankenhaus, beharrte Daniela Puzzovio. „Wir machen uns Sorgen, dass die Wege zu weit werden.“ Der Osten sei dann versorgt, der Westen nicht. Auf Seiten des Krankenhauses sehe sie schlechten Stil und Drohungen. Zuvor hatte unter den Demonstrierenden die Runde gemacht, Pflegedirektorin Anne Ertel habe die Befürchtung geäußert, im Falle eines ‚Ja‘ im Bürgerentscheids rolle am Montag eine Kündigungswelle an.



Übergaben eine Resolution an Gesundheitsminister Klaus Holetschek (links): Daniela Puzzovio und Regina Haugg (v. links) vom Aktionsbündnis. © Schorer

„Man hat das Gefühl, dass man als Bürger beim Minister in der Hierarchie ganz weit unten ist“, beklagte Schreiber-Buhl und verwies auf bisher abgelehnte Gesprächsgesuche. Der Zeitpunkt des Holetschek-Auftritts direkt vor dem schicksalhaften Sonntag sei merkwürdig, von seinem Besuch habe das Aktionsbündnis erst aus den Medien erfahren.Zum damaligen Zeitpunkt habe es nicht viel zu sagen gegeben, antwortete der Minister. Überhaupt werde die Entscheidung nicht im Ministerium, sondern in der Region gefällt – „wir unterstützen bei den Investitionen“.

Strukturen erhalten: „Ich unterstütze das“

Dass ein Zentralklinikum, die Rede war von 310 Betten, ein „großes Unterfangen für die Daseinsvorsorge sei“, bekräftigte Holetschek hernach in einer Presserunde. Die Argumente dafür seien aber vielfältig: Betriebskosten, Personalgewinnung. Vor allem sei es wichtig, die „Dinge in die Hand zu nehmen, bevor es jemand anderes tut“. Der Blick auf den ländlichen Raum sei in Berlin ein anderer als in Bayern, verwies er auf die maßgebenden Entscheidungen der Bundespolitik, die er „in Richtung Planwirtschaft“ ausschlagend sah. Der Standort eines möglichen Zentralklinikums sei noch nicht festgelegt, hatte er an die Demonstranten geäußert, in der Presserunde sprach er in Bezug auf den Ausgang des Bürgerentscheids von einem wichtigen Signal. Hernach zu klären sei noch vieles. Es gelte, vorausschauend Weichen zu stellen um Strukturen im ländlichen Raum zu erhalten. „Ich unterstütze das.“



Das Aktionsbündnis und die Entscheidungsträger der Krankenhaus GmbH eine die Sorge um die Gesundheitsversorgung vor Ort, erklärte Geschäftsführer Thomas Lippmann. „Unterschiedlich sind die Antworten, die wir darauf haben.“



Es wäre ja schlimm, wäre das Krankenhaus niemandem wichtig, fand Andrea Jochner-Weiß. Ein Bürgerentscheid sei Teil des demokratischen Prozesses. Doch was, wenn der Bürgerentscheid am Sonntag mit ‚Ja‘ endet? „Wir dürften dann ein Jahr an den Planungen nicht weitermachen, würden die Hände aber nicht in den Schoß legen“, so die Landrätin. „Wir fangen dann in einem Jahr von vorne an und ich hoffe, dass der Drive noch da wäre.“



Damit ein Zentralkrankenhaus überhaupt zu finanzieren wäre, sehe sie 75 Prozent Förderung als die entscheidende Messlatte. „Wäre es weniger, würde der Landkreis den Rest nicht stemmen können.“ Die Vorgabe, dass 90 Prozent der Landkreisbürger binnen 30 Minuten ein Krankenhaus erreichen können muss, erkenne sie an.