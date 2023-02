Bürgerstiftung Peiting: 4.000 Euro für Schützenverein, LiccAmbra und Musikschule

Von: Rasso Schorer

Teilen

Stehen (teilweise) im Brunnen, aber nicht im Regen: Bürgermeister Peter Ostenrieder (hinten rechts) übergab für die Bürgerstiftung symbolische Schecks an die Musikschule Pfaffenwinkel (vertreten durch Vereinsvorsitzenden Dr. Erwin Krauthauf und Leiter Marcus Graf), den Kulturverein LiccAmbra (Anschi Dopfer-Werner und Michael Stützel) und den Schützenverein 1882 (Martin Fischer und Josef Kleber) (v. links). © Schorer

Peiting – 4.000 Euro vergibt die Bürgerstiftung Peiting heuer an drei Organisationen: Der Schützenverein 1882, der Kulturverein LiccAmbra und die Musikschule Pfaffenwinkel sollen damit beim Verwirklichen ihrer Projekte Unterstützung erfahren.

Das, was die Bürgerstiftung Peiting jährlich ausschüttet, speist sich aus den Erträgen des Stiftungsvermögens und aus Spenden. Was noch fehlt zum großen Wurf, wäre eine Immobilie, schilderte Peter Ostenrieder bei der Scheckübergabe an drei Organisationen.



Unkomplizierte Bezuschussungen soll so eine Bürgerstiftung erleichtern, erinnerte der Bürgermeister. Darum, dass die Verteilung gerecht vonstatten geht, kümmert sich der Stiftungsrat, besetzt mit Vertretern aus Wirtschaft, Kunst und Kultur, Kirche und Bürgerschaft. Eine Änderung gab Ostenrieder nach Übergabe der symbolischen Schecks bekannt: Franz Köpf übernimmt den Sitz Klaus Hasselmanns; Nicole Gindhart jenen von Siegfried Breidenbach.



Schützenverein richtet Fahne her

1.000 Euro erhält der Schützenverein 1882 für seine Fahne. „Die ist uns ein wertvolles Symbol, führt uns bei schönen und traurigen Anlässen an und so eine Restaurierung kostet doch einiges“, erklärte 1. Schützenmeister Martin Fischer.

„Die Wahrsagerin des Anton Fugger“

Ein zweckgebundener Betrag über dieselbe Höhe geht an den Kulturverein LiccAmbra. Dieser führt am 19., 20. und 21. Mai ein Stück in der Schloßberghalle auf, das Ostenrieder als „klassisch Peitinger Projekt“ bezeichnet. Es geht um die „Wahrsagerin des Anton Fugger“ Anna Mergeler. Die Kräuterfrau und Heilerin wurde bis nach Augsburg gerufen – als ein von ihr behandeltes Kind starb, strengte dessen Vater einen Prozess wegen Zauberei gegen die Peitingerin an. Die Prozessunterlagen aus dem 16. Jahrhundert sind erhalten. „Daraus musste ich ein Stück machen“, schildert Anschi Dopfer-Werner. 30 Mitspieler seien bereits „voll am Proben“ unter der Regie Ralf Sesars. „Es wird nicht traditionell historisch, sich inhaltlich aber zu hundert Prozent an die Vorlage halten.“

Musikschule als spürbare Größe

Bereits sehr gute Ergebnisse bringe der Beschluss aus dem Jahr 2021 hervor, die Musikschule Pfaffenwinkel zurück auf Peitinger Terrain zu holen, lobte Ostenrieder. Diese sei eine sicht- und spürbare Größe, wie zuletzt bei den Faschingskonzerten in der Schloßberghalle. Weil unter anderem die Anschaffung von Instrumenten für die Bläserklassen teuer sei, habe der Stiftungsrat beschlossen, der eingereichten Bitte nicht nur zu entsprechen, sondern die auszuschüttende Summe gleich auf 2.000 Euro zu verdoppeln. „Wir sind bereits präsent, können das aber noch ausbauen“, schilderte Musikschulleiter Marcus Graf.



Musikalische Früherziehung in zwei Kindergärten, Minimusik im Pfarrheim, Bläserklassen an den beiden Grundschulen seien etabliert; nun soll in enger Kooperation mit der Knappschaftskapelle unter anderem deren Vorbereitung auf die Wertungsspiele in Polling erfolgen. „Wir brauchen immer wieder Spenden“, bekräftigte 1. Vereinsvorstand Dr. Erwin Krauthauf. Die Entlohnung der Lehrer sei seit 2003 nicht mehr angehoben worden. Finanziell stelle das Anschaffen der Instrumente für Peiting eine „gewaltige Aufgabe“ dar. „Wir wollen unsere Arbeit zum Klingen bringen“, so Graf.