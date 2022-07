Bürgerversammlung in Peiting

Blick nach hinten in den Saal: Unter den 70 Besuchern war auch Altbürgermeister Michael Asam (vorn). Schülerinnen und Schüler der Klassen M9 und M10 an der Mittelschule (hinten) haben die Bewirtung übernommen. © Jais

Peiting – Bei der Bürgerversammlung vergangene Woche kam vieles zur Sprache. Ein Überblick.

Wie Lewandowski: Wenn der FC Bayern 45 Millionen Euro für Robert Lewandowski bekommt, der zum FC Barcelona wechselt, entspricht das der Summe, die beim Markt Peiting in der Haushaltsplanung für 2022 steht. Diesen Vergleich zog Bürgermeister Peter Ostenrieder, als er in seinem knapp 90-minütigen Rechenschaftsbericht auf die Finanzsituation einging. Freilich: Für das Jahr 2022 wird bereits ein Nachtragshaushalt angekündigt. Ursache dafür sind Investitionen, die bisher nicht veranschlagt waren (z.B. Modernisierung im Wellenfreibad), stark steigende Kosten im Verwaltungshaushalt, Änderungen im Stellenplan und zu erwartende Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer der Betriebe.

12.000 Einwohner: Nach den Zahlen des Einwohnermeldeamtes hat die Marktgemeinde im Sommer 2022 12.000 Einwohner. Dieser Ziffer hatte man sich schon vor 20 Jahren genähert, dann ist die Zahl der Einwohner aber abgesackt. Seit acht Jahren geht es wieder aufwärts. Die Hälfte der Bewohner ist älter als 50 Jahre.

5.700 Arbeitsplätze: In der Marktgemeinde leben 5.700 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Die Zahl der Arbeitsplätze ist genauso hoch. Da hat sich in den vergangenen Jahren was gedreht: Inzwischen sind es in Peiting mehr Ein- als Auspendler. Die Schulden liegen bei 66 Euro pro Kopf. In anderen Städten und Gemeinden vergleichbarer Größe ist es oft das Zehnfache, fügte Bürgermeister Ostenrieder hinzu. Freilich wird die Verschuldung wegen stark gestiegener Ausgaben nach oben klettern.

Personal fürs Bad: „Der Schwimmmeister hat den Vertrag unterschrieben.“ Mit dieser Nachricht konnte der Rathauschef zur Personalsituation im Wellenfreibad aufwarten. Die Fachkraft fange im Herbst bei der Gemeinde an. Bereits im März ist ein Fachangestellter für Bäderbetriebe eingestellt worden, der sich über die Beckenaufsicht hinaus um Gefahrstoffe, Technik und Sicherheit kümmert. Eine dritte Kraft wird noch gesucht. Gerüchte, das Bad werde nimmer aufmachen, seien „völliger Blödsinn“, kommentierte Ostenrieder. Allein die Investition von knapp einer Million Euro heuer und nächstes Jahr verdeutliche doch, dass man das Bad nicht schließe.

„Peiting mobil“: Super angenommen werde das neue Angebot „Peiting mobil“. Vorwiegend werde das Auto der Gemeinde von älteren Mitbürgern gerufen, die damit z.B. zum Einkaufen oder zum Arzt gebracht werden. Ostenrieder sieht „Peiting mobil“ als wichtigen „Aspekt der Teilhabe“. „Probieren Sie es doch mal aus.“

Hochwasserschutz: Derzeit laufen die Untersuchungen für den Hochwasserschutz. Geprüft werde, ob ein großes oder mehrere kleine Rückhaltebecken südlich von Peiting geeignet sind. Mögliche Schäden eines schlimmen Hochwassers in Peiting werden auf bis zu 52 Millionen Euro taxiert. Im Vergleich dazu seien die Aufwendungen für den Hochwasserschutz gering. Dennoch sei mit mehreren Millionen Euro zu rechnen.

Damit „aufräumen“: Er wolle einfach „mit den alten Themen aufräumen.“ Diesen Satz münzte Ostenrieder auf die Diskussion um eine weitere Peitnach-Querung im Süden der Gemeinde, wo er eine Entscheidung herbeiführen wolle. Jetzt werde man sich in Ruhe anschauen, was bei der Befragung der Haushalte im Bachfeld herauskommt. Der Rücklauf der zu beantwortenden Bögen aus dem Bachfeld sei im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden gewaltig. Schon nach der ersten Runde sei die Beteiligung bei nahezu 50 Prozent. Die Anschreiben für die zweite Runde sind inzwischen rausgegangen.

Beeindruckt: Landrätin Andrea Jochner-Weiß zeigte sich „beeindruckt“, dass heuer am selben Tag gleich drei Fahrzeuge für die Peitinger Wehr in Betrieb genommen worden sind (Gesamtkosten 230.000 Euro) und auch in Birkland noch ein weiteres Fahrzeug in Dienst gestellt wird (Kostenpunkt 210.000 Euro). Die Feuerwehr sei ein gutes Beispiel für Bürgerengagement.

„Nicht wegducken“: Mit dem Satz „Wir ducken uns nicht weg“ beschrieb die Landrätin die Bemühungen für ein Zentralkrankenhaus, damit in zehn bis 20 Jahren noch eine hochwertige ambulante und stationäre Versorgung im Gesundheitsbereich möglich sei. Die Anforderungen in der Gesundheitspolitik würden immer strenger. Seit kurzem dürfe man nur noch einen Standort mit Schlaganfall-Behandlungen vorhalten.

Tinyhäuser: Die schriftliche Anfrage eines Bürgers zu Tinyhäusern beantwortete der Bürgermeister so, dass in Herzog­sägmühle zehn solcher Häuser vorgesehen sind. „Das ist im Werden.“ Bis 75 Kubikmeter seien diese Minihäuser genehmigungsfrei. Theoretisch könne jeder so was in seinem Garten aufstellen. Doch müssten Wasser, Kanal und Stellplatz geregelt sein.

Mit Pkw über Blumen: Dass an der Füssener Straße ein Autofahrer „mit seinem Fünfer-BMW“ ein Blumenfeld „zammgfahren“ habe, was vorher mühsam gepflanzt worden sei, bemängelte ein Redner. Eine Frau regte an, trotz der Bad-Schließung 2022 wenigstens den Beachvolleyballplatz freizugeben. „Der ist schon offen“, signalisierte Bauamtsmitarbeiter Georg Kees. Der Rathauschef fügte jedoch hinzu, dass dort abends geschlossen werde, um Flaschen oder Scherben im Sand und auf der Wiese zu vermeiden.

Sicherheit: Eine andere Peitingerin fand es „echt schade“, dass im Zuge der Badsanierung eine Hügellandschaft mit Beton­elementen und einer Gummibeschichtung vorgesehen werde. Für sie sei das ein „No-Go“. Dieses weiche Material sei notwendig, damit sich keiner verletzt, wenn er hinfällt, merkte Ostenrieder an. Und wenn die Gemeinde ein Spielgerät aufstellt, dann würden sofort die Sicherheitsvorschriften greifen – anders als im Garten eines privaten Eigentümers.

Die Eishalle: Zur Frage „Warum steckt man in die Eishalle so viel Geld nei?“ bezog der Bürgermeister ebenfalls Position. Die gut sechs Millionen Euro teure Sanierung, für die der Markt zwei Millionen Euro an Zuschüssen vom Bund erhält, nehme man heuer in Angriff, weil man froh sei, „dass wir sie haben“. Die große Halle könne im Winter wie im Sommer genutzt werden. Es sei falsch, dass da alles dem EC Peiting zugutekomme. Die Ertüchtigung wird sich über fünf Jahre erstrecken.