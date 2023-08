Bürgerversammlung: Polster für Böbing

Von: Walter Kindlmann

Teilen

Stolz auf die Böbinger: Bürgermeister Peter Erhard. © Kindlmann

Böbing – Wasserver- und Abwasserentsorgung, Kindergarten, Schule und Fremdenverkehr, Tempo 30, Geschwindikeitsmessanlagen, Ausbau der Staatsstraße 2058, Baugebiet mit Vergabe der Bauplätze, Asylunterkünfte: Darüber hat Böbings Bürgermeister Peter Erhard auf der Bürgerversammlung informiert.

Eine Bürgerversammlung gehört zu den schönen Aufgaben eines Bürgermeisters. Da kann er aufzählen, was so alles fertiggebracht wurde. Und wenn es keine kritischen Fragen gibt, ja dann ist der Abend perfekt und die Freude groß. Diesmal so groß, dass Erhard allen etwa 100 Besucher zwei Getränke spendierte.



Thema Wasserversorgung: „Unser Trinkwasser ist unser wertvollstes Lebensmittel, geht’s sorgsam damit um“. Eh besser sei es, für den Garten Regenwasser zu verwenden. Thema Abwasser: Die laufenden Kosten würden ständig steigen, vor allem für die Entsorgung des Klärwassers. Die landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlamms werde immer schwieriger. Die Anlage ist 30 Jahre alt, in einigen Bereichen stehen Sanierungsarbeiten an.



Beim Fremdenverkehr sei erfreulich, dass sich die Übernachtungszahlen bei gut 17.000 im vorigen Jahr eingependelt haben. Positiv wirke sich aus, dass Bauernhöfe Stellplätze für Wohnmobile anbieten.



Thema Baugebiet „Lehmgrube“: 14 Baugrundstücke werden auf dem 16.400 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Thalmühlweg und Seeweg ausgewiesen. Zehn für Einzel-, vier für Doppelhäuser. „Eine wahnsinnige Nachfrage“ sei da. Im Herbst werden die Grundstücke vergeben.



Bei den Asylunterkünften bestehe nach wie vor großer Bedarf. Leerstände oder Stellflächen für Wohncontainer sollten angeboten werden. Allerdings, so Erhard, stoße die Unterbringung im Dorf nicht bei allen auf Gegenliebe. Er appelliere an die Solidarität. Seit 2022 wurden 1.500 Asylsuchende im Landkreis untergebracht. Allein in Rottenbuch und Böbing sind es 106. „Wir fahren von Gemeinde zu Gemeinde, schauen nach Leerständen“, sagte die anwesende Landrätin Andrea Jochner-Weiß. Sie ging auch auf die Themen Kreisfinanzen und Krankenhaus ein.



Thema Vereine: Für diese sei Corona „eine anspruchsvolle Zeit“ gewesen. Es war, so der Bürgermeister, einfach schön, wie beim diesjährigen Trachtenfest zusammengeholfen wurde. Viele hätten auch mit angepackt, die keinem Verein angehörten. Ihm sei nicht bange um die Struktur im Dorf.



Übrigens hat die Gemeinde mittlerweile die Geschwindigkeitsanlagen von vier auf acht aufgestockt.



Böbing zählt 1.955 Einwohner. Den 17 Geburten 2022 stehen 27 Sterbefälle gegenüber. Der gemeindliche Kindergarten „St. Hedwig“ ist gut ausgelastet. Trotzdem können immer noch alle Kinder untergebracht werden. Der Hebesatz bei Gewerbe- und Grundsteuer A und B liegt unverändert bei 310 Prozentpunkten. Und wovon andere Gemeinden träumen, ist in Böbing Realität: ein Pro-Kopf-Guthaben von 873 Euro. Die Gemeinde habe ein gutes Polster, um Investitionen und Anschaffungen in den nächsten Jahren tätigen zu können.



Am Ende bedankte sich Erhard für das gute Miteinander und bei allen, die zum guten Dorfleben beigetragen haben: „Ich bin stolz auf Euch“.