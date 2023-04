Investitionen 2023

Dorfpark, Bürgerhaus, Kindergarten – Ingenrieds Wunschliste

Von: Rasso Schorer

Im Kindergarten (hinten) ist es zu eng. Helfen soll ein Zwischenbau und das Erdgeschoss des Gemeindehauses. © Schorer

Ingenried - Gut 100 Interessierte sind zur Ingenrieder Bürgerversammlung gekommen. Diese lief sehr harmonisch ab – auch, weil Bürgermeister Georg Saur gut nachvollziehbar vermittelte, was es heißt, als kleine Gemeinde im Angesicht steigender Belastung seinen Weg zu gehen.

Er wolle nicht jammern, sagte Saur, sondern aufs Positive schauen. Eingangs hatte er aber sehr wohl auf einige Härten verwiesen, die ihren Ursprung zwar auf ganz anderer Ebene haben, sich aber auch im Dorf niederschlagen. Die da auszugsweise wären: Zinsentwicklung, Energie- und Baukosten, Materialengpässe, steigende Anforderungen und Bürokratie. Selbstverständlichkeiten wie fließend Wasser weiterhin bedienen zu können, werde schwieriger.



Dann richtete er seinen Blick aufs Gestern, konkret 2022, aufs Heute und aufs Morgen. Auf rund 2,8 Millionen Euro kam der Verwaltungshaushalt in der Jahresrechnung 2022 (plus elf Prozent gegenüber 2021). Unter den Ausgaben, davon stellen Zuführungen an den Vermögenshaushalt 653.000 Euro dar, waren die Bereiche Verwaltungsgemeinschaft (9,7 Prozent), Kindergarten (16 Prozent) und Kreisumlage (43 Prozent) hier die dicksten Batzen.



43 Ingenrieder Kinder besuchen derzeit die Grundschule in Burggen; pro Kopf und Jahr kostet das die Gemeinde 1.399 Euro. 2.004 Euro sind es für jene 20, die auf die Mittelschule in Schongau gehen. Dieser Betrag werde in Verbindung mir der dortigen Sanierung wohl noch um 800 bis 900 Euro steigen, schätzt Saur.



Die Gewerbesteuer habe mit 406.000 Euro positiv überrascht, befand der Bürgermeister; im Haushalt „solide“ angesetzt waren 350.000 Euro. 132 Gewerbe, und damit „mehr als man meinen würde“, sind in Ingenried angemeldet (ohne Freiberufliche; 20 Prozent Photovoltaik).



Als sehr erfreulich bewertete er auch die Erlöse, die das Windrad Bidingen-Ingenried 2022 einbrachte. Am besonders guten Lüftchen lag es nicht, sondern daran, dass die Kilowattstunde deutlich mehr einbrachte. 205.000 Euro waren es – Durchschnitt der letzten Jahre sind 136.000.



Eine Erfolgsgeschichte ist auch der mehrfach prämierte (wir berichteten) Dorfladen. Mit einem Verlust von knapp 26.000 Euro war er im Haushalt hinterlegt worden – tatsächlich brachte er aber 61.000 Euro ein. Den Grund nannte Saur auch: Vom Finanzamt kamen 81.000 Euro Umsatzsteuer der Photovoltaik-Anlage zurück. Trotzdem: Dass es rund um den Dorfladen so gut klappt, liege an dessen treuer Kundschaft – wer einkauft, trage auch weiterhin seinen Teil bei.



Der Vermögenshaushalt kam in der Jahresrechnung auf 2,3 Millionen Euro (plus 123 Prozent). 702.000 Euro wurden an die Rücklagen geführt. Diese schrumpften vom Jahresanfang (1,794 Millionen) allerdings bis zum Jahresende (1,541 Millionen, davon Windrad 803.000 Euro); daneben werden Sonderrücklagen für Abwasser (von 80.000 auf 99.000 Euro) und Wasser (von null auf 23.000) geführt. Weil getilgt wurde, sank die Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb des Jahres von 1.389,47 auf 1.205,14 Euro. Das Windrad herausgerechnet, beträgt sie allerdings nur 157,90 Euro – „da sind wir relativ gut aufgestellt“, erklärte Saur. Und die Anlage zahle sich ja schließlich quasi selbst ab. 2023 werde es keine neue Kreditaufnahme brauchen.



Dabei steht doch einiges auf der Agenda. Die Anschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeugs HLF20, die sich finanziell schon 2021 niederschlug, war auch 2022 nochmals ein großer Posten. „Wir haben‘s aber noch gut erwischt“, sagte Saur zu den insgesamt 470.000 Euro – der zeitintensive Einsatz der Fahrzeugkommission habe dabei erheblich mitgeholfen. Hernach habe sich auch hier die Preisspirale gedreht. Der Kindergartenumbau schlug insgesamt mit 540.000 Euro zu Buche, wobei 431.000 vom Land kamen.



Investitionen 2023

Unter den geplanten Investitionen für 2023 stellen das Herrichten des Vereinsstadels im Herbst (40.000 Euro), die Schlussrechnung Bahnhofstraße (440.000), der Bereich Straßen (55.000; Beleuchtung und Wirtschaftswege), Regenrückhaltebecken (50.000), Grunderwerb und Vermessung (470.000), Wasserversorgung (70.000) und ordentliche Tilgung (90.000) einige der größeren Posten dar.



Ferner wies Saur immer wieder auf den im Vermögenshaushalt mehrfach auftauchenden Punkt „Bahnhofstraße“ hin. Summiert kommen Bauland, Straße, Kanal, Wasser und Regenrückhaltung des Baugebiets „Im Moosfeld“ auf Kosten von 1,38 Millionen Euro. 115 Euro plus 35,28 Euro für Erschließung plus Herstellungsbeiträgen müsse der Baugrund somit kosten, die Vergabe läuft. Das alte Einheimischenmodell musste durch ein neues Punktesystem ersetzt werden.



Dorfpark

In Ingenried, das hatte Saur schon eingangs betont, wisse man, was man will – auch dank intensiver Bürgerbeteiligung samt Jugendrat. Zwei weitere große Projekte belegen das. Der Dorfpark, für ihn sind 2023 120.000 Euro eingestellt, wobei das Gemeindeoberhaupt darauf baut, dass man viele Leistungen selbst erbringen kann, ist eines davon.



Darauf, für die 1.550 Quadratmeter große Fläche ein Ingenieurbüro oder Architekten hinzuzuziehen, habe man bewusst verzichtet. Eine Bewegungsfläche ist geplant, eine Seilbahn, Boulefläche, Sandkasten mit Sonnensegel und Sitzmöglichkeiten. „Anfang September kommen die Geräte“, blickt Saur voraus.



Die Verwaltung wiederum könnte dann Platz im neuen Bürgerhaus finden, das nach einem Abriss auf dem Grundstück Kirchenstraße 4 (rechts) entsteht. © Schorer

Gebäude-Rochade

Was tun mit dem Anwesen Kirchenstraße 4? Seitens der Bürgerschaft gewünscht werden altersgerechtes bezahlbares Wohnen auf 30 bis 90 Quadratmetern, ärztliche Versorgung, Gewerbefläche für z.B. Physiotherapie und ein Multifunktionsraum für 30 bis 40 Personen, das alles mit Tiefgarage. Platz finden sollen hier, im neuen Bürgerhaus, zudem Gemeindeverwaltung und -archiv, erklärte Saur.



Das gäbe die Chance für die Kinderbetreuung, sich um das Erdgeschoss des Gemeindehauses und einen Zwischenbau zwischen diesem und dem bestehenden, aktuell sehr beengten, Kindergarten zu erweitern. Die Bevölkerung wächst, sodass auch die erst 2021 eingeführte vierte Kindergartengruppe noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Krippenplätze werden gefragter, dazu kommt das Thema Ganztagsbetreuung.



Sanierung und Umbau wären in der Kirchenstraße 4 mit 4,7 Millionen Euro zu aufwendig. Bei Abriss und Neubau spreche sich der wegen der Nachbarschaft zum Gotteshaus mit im Boot sitzende Denkmalschutz klar für jene Variante aus, die ein neues Gebäude in gleicher Größe vorsieht. Man stehe aber erst am Anfang machte Saur klar. Die Finanzierung müsse noch geklärt werden; in Sachen Förderung rechnet er diese Woche mit ersten Signalen. Im Verwaltungshaushalt 2023 finden sich für das Bürgerhaus bereits 150.000 Euro für Abriss und Planung.



Nachdem zuletzt das Thema Breitbandausbau über die Förderung des Landes (90 Prozent der 489.000 Euro Wirtschaftlichkeitslücke) vorangetrieben wurde – vor 2026 werde die Telekom aber nicht loslegen, so Saur – sollen weitere noch bestehende Lücken 2023 über Bundesförderung geschlossen werden.



Wortmeldungen kamen unter anderem zu Verkehrstempo, Feldweg- und Straßenzustand – jener der Marktoberdorfer sei „sehr desolat“ und habe Priorität, so Saur – und den Hinterlassenschaften der 49 gemeldeten Hunde. „Hast Recht, danke, nehmen wir auf“, stellte der Bürgermeister bei einigen Punkten Verbesserungen in Aussicht.



Das Konzept zur Dorfentwicklung steht mittlerweile auf www.ingenried.de online. Am 3. Mai findet in der Mehrzweckhalle ab 20 Uhr eine Infoveranstaltung zum Thema Freiflächenphotovoltaik statt. Zum Thema Mobilität bat Saur ferner darum, mittels Umfragezettel dabei mitzuhelfen, dass der Bedarf an einem Anrufsammeltaxi abgeschätzt werden kann.