Impfung in der Apotheke

Von: Rasso Schorer

Seit dieser Woche können Impfungen auch in Apotheken verabreicht werden. © Symbolfoto: Panthermedia/serezniy

Landkreis – Impfen in Apotheken galt lange als Mittel, um dem hohen Bedarf über die Impfzentren und Arztpraxen hinaus zu begegnen. Rechtlich möglich war das bisher aber nicht. Das hat sich nun geändert – der Bedarf ist aber merklich abgeflacht.

„Mein Apothekenmanager“ heißt das Internet-Portal des Deutschen Apothekerverbands. Neben einer Übersicht, wo beispielsweise Covid-19-Schnelltests vorgenommen oder -Impfzertifikate ausgestellt werden, bietet es seit Dienstag auch eine Liste jener Apotheken an, die eine Corona-Impfung anbieten können. Zwei werden dort in der Nähe Schongaus aufgeführt: neben der St. Ulrich-Apotheke in Peißenberg auch die Brunnen-Apotheke in Schongau (Stand: Donnerstag). „Stimmt nicht“, macht Thomas Mark, Chef der letzteren, auf einen Fehler aufmerksam.

Zwar impfe er nun sehr wohl – nicht aber am Marienplatz in der Lechstadt, sondern in der Schwesterapotheke St. Anna in der Burggener Schwarzkreuzstraße 2. Die Schulung dafür hat er bereits Ende 2021 abgeschlossen. Weitere Anforderungen – zum Beispiel an die räumlichen Gegebenheiten – sind für ihn vor Ort gut umsetzbar.



Sechs Personen hat Mark bis Mittwoch geimpft – diese hatten teils schon lang vorher dafür ihr Interesse bei ihm hinterlegt. Biontech und Moderna könnten in der St. Anna Apotheke für Erst-, Zweit- und Boosterimpfung verabreicht werden – „die 20 Dosen pro Modernafläschchen wären aber zu viel“, erklärt Mark, wieso er bisher Biontech bevorzugte. In Sachen Impfstoffverfügbarkeit gebe es derzeit nichts zu beanstanden.



Andere Ansprechpartner für Corona-Impfung

Weil viele Ungeimpfte für ihre Tests in die Apotheke kommen, setze die Politik wohl darauf, dass auf diesem Weg weitere Personengruppen zu erreichen sind, zu denen die Kontaktaufnahme und das Mobilisieren für eine Impfung über die Hausarztpraxen nicht so gut klappt, schätzt Mark. Einen ersten Ansprechpartner zu diesem Thema sieht er in den Apotheken aber auch weiterhin nicht.



„Mal schauen, wie groß der Andrang wird“, will Mark beobachten. Steige der Bedarf, werde er sich Gedanken machen, wie Test- und Impftermine in seiner Apotheke so aufeinander abzustimmen sind, dass sie sich zeitlich nicht ins Gehege kommen. Das Impfgeschehen werde sich aber wohl vorrangig auch weiterhin im Impfzentrum und den Arztpraxen abspielen. „Außer, es kommt ein Omikron-Impfstoff.“



Im Bedarfsfall parat

Für den Fall eines schnell steigenden Bedarfs halten sich auch Maria Eurisch (Lech Apotheke Schongau, Glückauf Apotheke Peiting und Rigi Apotheke Hohenpeißenberg) sowie Johanna Flitsch-Hirschvogel (Marien-Apotheke und Kreuz-Apotheke Schongau) mit jeweils einer Kollegin bereit. „Ich habe das Gefühl, dass das Impfen in den Praxen, mit denen wir zusammenarbeiten, sehr gut läuft“, schildert Eurisch. Weiteren Bedarf sehe sie aktuell nicht. Trete dieser doch auf, stünde sie in Rücksprache mit den Ärzten schnell parat.



So sieht es auch Flitsch-Hirschvogel: „Wer sich impfen lassen wollte, ist es mittlerweile wohl.“ Das Arbeitspensum in der Marien- und der Kreuz-Apotheke sei ohnehin schon hoch, gegebenenfalls rasch ein Impfangebot zu schaffen, sei in den Räumlichkeiten nicht ganz einfach, verweist sie auf „sehr hohe Anforderungen“. Damit müsse man sich dann befassen. „Oder wir bieten dann an, dass wir woanders mitimpfen.“