Burggener Straßenpreis »fast wie die Tour de France«

Von: Roland Halmel

In den ersten Runden war das Feld, hier in der „Kasküchenkurve“, noch eng beisammen. © Halmel

Burggen – Der Auerberg war überzuckert, die Allgäuer Berge in Sichtweite schneebedeckt. Mit der weißen Pracht hatten die Teilnehmer beim Burggener Straßenradrennen aber nichts zu tun, auch wenn es nach Tannenberg auf über 800 Meter ging. Bei der 34. Auflage des Hans Schwarzenbrunner Gedächtnisrennen fanden die Rennradler aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland gute Bedingungen vor.

„Die Straße ist trocken, die Temperaturen sind zwar kühl aber in Ordnung und es gibt wenig Wind“, fasste Konrad Sanktjohanser, Chef der ausrichtenden Concordia Burggen, zusammen. Nichts auszusetzen hatte er auch an der Starterzahl, nachdem das Rennen coronabedingt zweimal ausfallen musste. „270 Teilnehmer sind schwer in Ordnung“, strahlte er mit seinen 50 Helfern.



Beim Hauptrennen der Profis und Eliteamateure (120 Kilometer) machte sich ein Rekordfeld von 150 Fahrern auf die acht Kilometer lange Runde mit Start und Ziel in der Sankt-Anna-Straße. „Fast schon Tour de France Feeling“, fand Sanktjohanser angesichts der Namen der Profiteams. Bis zur ersten Bergwertung in der siebten von 15 zu absolvierenden Runden blieb das Feld ziemlich geschlossen. Danach setzten sich 16 Zweirad-Asse etwas ab. In der Schlussphase wurde diese Ausreißergruppe dann gesprengt. Zwei Fahrer von P&S Benotti aus Erfurt und Lotto Kernhaus aus Koblenz gingen gemeinsam in die letzte Runde. Michael Aschenbrenner (P&S Benotti) verfügte über die größten Reserven, zog frühzeitig den Spurt an und verwies Jan Hugger auf den zweiten Platz. Hugger reichte das aber um die „Tour de Allgäu“, zu der auch noch ein Bergzeitfahren und ein Straßenrennen in Schweinlang zählten, zu gewinnen.



Nicht ganz zu Platz eins reichte es für Christoph Franiak bei den Senioren 4 (40 Kilometer). Der Lokalmatador von der Concordia wurde Zweiter. „Gegen die zum großen Teil fünf Jahre jüngere Konkurrenz fehlte es mir ein bisschen am Speed“, meinte der 65-Jährige, nachdem er Heiko Gericke (RSC Kempten) den Vortritt überlassen musste.



Bei den Senioren 2 und 3 gewann Markus Koob. Die Burggener Starter Stephan Pindl und Marc Walter landeten auf den Rängen 13 und 16. Bei der U17 (32 Kilometer) ohne heimische Starter siegte Florian Markert (RSC Linden). Das Jedermannrennen bei den Herren gewann Tobias König (MSC Wiesenbach), bei den Damen Paulina Wörz (RSC Kempten).