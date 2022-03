Christian Beer will Bürgermeister in Burggen werden

Christian Beer stellt sich zur Wahl und will Bürgermeister in Burggen werden. © Kindlmann

Burggen – Seit 1. März ist die Stelle des ersten Bürgermeisters in Burggen vakant. Das wird sich am 8. Mai ändern. Die Aufstellungsversammlung der Bürgerliste Burggen und der Unparteiischen Wählergemeinschaft nominierte Christian Beer für das Amt.

Als klar wurde, dass Joseph Schuster aus gesundheitlichen Gründen als Bürgermeister aufhören werde, hielt der Gemeinderat nach einem Kandidaten Ausschau. Aus den Reihen des Gremiums stellte sich aus beruflichen Gründen niemand zur Wahl. „Im Gemeinderat waren wir uns einig, dass wir jemanden brauchen, mit dem wir wieder alle an einem Strang ziehen können“, betonte Dr. Stefan Schnack. Es gebe viele Aufgaben, die vollen Einsatz bedürfen. Das sei schließlich auch der Grund gewesen, sich für einen Hauptamtlichen zu entscheiden. „Wir brauchen einen Kapitän, der lenken und entscheiden kann“ so der Sprecher der Bürgerliste. Bei der Suche tue es auch gut, über den Tellerrand der Gemeinde hinauszuschauen. Sprecher Richard Lang versicherte, seine UWG stehe zu „100 Prozent hinter diesem Kandidaten“.

Christian Beer, 54, verheiratet, zwei Töchter, hofft, dass er am 8. Mai Bürgermeister wird. Aufgewachsen ist er in Bernbeuren, Fachabitur, von Beruf Bankbetriebswirt und seit Jahren in Burggen fest verwurzelt: Trainer der Fußballmannschaft, Aktiver in der Altherrenmannschaft und sei 30 Jahren Mitglied des FC Bayern. Theaterspielen, sagt er, sei seine Leidenschaft. In Bernbeuren ist er Spielleiter, beim Roßtag in Burggen gehört er zum Organisationsteam. Im Amt des Bürgermeisters sehe er die Chance für eine Aufgabe, vor der er Respekt habe. Er stehe für Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz. Sein Motto: „Bewährtes erhalten, die Zukunft gestalten“.



Johann Baumer, langjähriger Gemeinderat, leitete die Wahl. Von 26 Stimmen votierten 24 für Beer, zwei waren ungültig. Baumer sagte, er sehe mit Christian Beer „eine große Chance für unser Dorf“.

Walter Kindlmann