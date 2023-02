Corona-Regeln: Leiter des Heiliggeist-Spital sieht Handlungsbedarf

Von: Rasso Schorer

Die Mitarbeiter im Heiliggeist-Spital tragen permanent FFP2-Masken. Bis April wolle er ihnen das nicht mehr zumuten, sagt Leiter Christian Osterried. © Symbolfoto: Panthermedia/Dan74

Schongau – In vielen Lebensbereichen entfalten die Corona-Regelungen kaum noch Spürbarkeit. Zuletzt fiel die Maskenpflicht im Fernverkehr. Im Heiliggeist-Spital sind Test- und Maskenpflicht hingegen allgegenwärtig. Überflüssig, findet Leiter Christian Osterried. Bei der Stiftungsausschusssitzung am Montag machte er sich Luft.

Die rund um Weihnachten zugestandenen Lockerungen in Sachen Testpflicht endeten am 9. Januar wieder. Das bayerische Infektionsschutzgesetz läuft in seiner jetzigen Form noch bis 17. Februar, die bundesweiten Schutzmaßnahmen bis 7. April. Viel Zeit, so Osterried.



Wer zu Besuch ins Seniorenwohnheim will, braucht einen Test. Die Testmöglichkeiten werden aber immer rarer. Personal, um diese am eigenen Eingang vorzunehmen, habe er nicht, schilderte Osterried. Er beobachte: Die Familienangehörigen und Lieben, die vorbeischauen, werden weniger.



Seine Mitarbeiter tragen permanent FFP2-Masken. In puncto Arbeitsschutz schwierig, so Osterried. Für die damit einhergehenden vorgeschriebenen Verschnaufpausen fehle die Zeit. „Das macht krank und bis April mute ich das meinen Mitarbeitern nimmer zu.“ Höher als anderswo sei die Ansteckungsgefahr innerhalb der Mauern des Heiliggeist-Spitals schließlich auch nicht, die Regeln aber deutlich strenger.



„Ich sehe uns vergessen, es gehört endlich politisch reagiert.“ Wo bleibe denn die stets zitierte Wertschätzung der Pflegekräfte, wenn man es ihnen gegenüber an Fürsorgepflicht vermissen lasse?



Heimbeiratsvorsitzender Bernd Hänsler meldete sich, um Zuspruch zu spenden: „Ich bewundere alle Mitarbeiter. Es kriegt draußen keiner mit, was hier geleistet wird.“