Von: Astrid Neumann

Das Eisstadion in Schongau: Die Belastung der Unterzüge ist das zentrale Problem des Daches. © Stadt

Schongau – Das Dachtragwerk des Eisstadions Schongau muss dringend saniert werden. Die Feuchtigkeit macht vor allem der Holzkonstruktion zu schaffen. Stadtbaumeister Sebastian Dietrich stellte die Planung nun im Stadtrat vor.

Das hölzerne Dachtragwerk der Stadionüberdachung aus dem Jahr 2000 erfüllt nicht die Anforderungen der aktuellen Schneelastnorm. Derzeit ist deshalb ein sogenannter Schneelastwächter im Einsatz. „Auch aufgrund statischer und bauphysikalischer Defizite ist es sanierungsbedürftig“, so Stadtbaumeister Sebastian Dietrich am vergangenen Dienstag. Die Planung sieht daher eine Sanierung des Stadiontragwerks vor.



Die Liste der Maßnahmen ist lang. Das zentrale Problem sei die Belastung der Unterzüge. Seit dem Unglück 2006 in Bad Reichenhall, bei dem das Dach der dortigen Eislaufhalle einstürzte, wurde die Schneelastberechnung angepasst. „Diese wird nicht mehr erfüllt“, so Dietrich.



Das zentrale Problem stelle die Belastung der Unterzüge des Dachtragwerks dar. Eine konkrete Berechnung und die Verstärkung der Unterzüge mit Stahl seien daher die ersten Maßnahmen, wie das Ingenieurbüro Dr. Schütz aus Kempten ausmachte.

Das Eis strahlt zudem sehr stark auf das Holz ab, weshalb es zur Kondensation kommt. Dies sei äußerst kritisch zu bewerten. Auch die Dachhaut ist, laut Stadtbaumeister, „extrem ausgereizt“. Ein Feuchte-Monitoring soll künftig den Feuchtegrad im Holz jederzeit ermittelbar machen. Ein sogenanntes Opferholz unterhalb der Tragwerkskonstruktion könnte dafür sorgen, dass dieses nicht so stark mit der vom Eis abgehenden Feuchte belastet wird und zudem nichts aufs Eis tropft.

Das graue undurchsichtige Element an der Straßenseite des Eisstadions soll im Zuge der Sanierung überprüft werden. © Neumann

Des Weiteren soll das undurchsichtige Element an der Straßenseite geprüft werden und die Umrüstung der kompletten Beleuchtung auf LED erfolgen. Ein momentaner Kostenansatz für die kompletten Maßnahmen liegt bei 1.066.002 Euro, so Dietrich. Die Beleuchtung liege da etwa bei 150.000 Euro. Insgesamt besteht akuter Handlungsbedarf. Die Stadt hatte sich mit dem Projekt „Sanierung Eisstadion Schongau“ beworben und wurde bei der Vergabe des Investitionspakt 2021 als eine von fünf Gemeinden in Oberbayern mit einer Fördersumme von 960.000 Euro berücksichtigt. Nun geht es ins Bewilligungsverfahren. Insgesamt werden die Baukosten wohl rund 1,066 Millionen Euro kosten.

Dahingehend ist man unter Zeitdruck, wie Stadtbaumeister Sebastian Dietrich im Stadtrat erläuterte. Der Bewilligungsantrag müsse nämlich bis Monatsende eingereicht werden. Die Planung, die er dem Gremium am Dienstag präsentierte, sei daher noch nicht ganz abschließend.

Sorgen um das Eigengewicht machte sich Martin Schwarz (SPD). Er fragte außerdem, ob die Eishalle komplett von außen zu schließen und eine Lüftungsanlage einzubauen nicht sinnvoller wäre und ob der Stahl das Eindringen der Kälte ins Holz nicht begünstigt.

Das Eigengewicht werde selbstverständlich vom Statiker immer mit berücksichtigt, so Dietrich. Das Schließen der Außenfassade wäre wohl die einfachste Lösung. Allerdings sei man da bezüglich Windlast und kompletter Belüftung gefordert. „Das ist eine ganz andere Hausnummer“, so der Stadtbaumeister nicht nur im Hinblick auf die Finanzen.



Super, dass man jetzt schon so weit ist, freute sich Michael Eberle (CSU). Er hoffe, dass der Schwung nun auch mit in die Umsetzung genommen werde. Auch dafür, dass die Beleuchtung gleich mitgemacht wird, fand er lobende Worte. „Man darf ja noch träumen, dann gäbe es für das Dach auch noch Photovoltaik“, so Eberle. Dass das rein technisch eventuell sogar möglich sei, meinte daraufhin der Stadtbaumeister.



Der Stadtrat stimmte der Vorentwurfsplanung und Kostenschätzung einstimmig zu.