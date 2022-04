Daniel Siegl aus Schwabbruck gewinnt auch den Landeswettbewerb bei »Schüler experimentieren«

Von: Hans-Helmut Herold

Daniel Siegl mit den beiden Modellen seiner Tüftelei. Mit der Elektronik auf dem Holzbrett (links unten) fing alles an. © Herold

Schwabbruck – Virtuelle Siegerehrung bei „Schüler experimentieren“: „Umfangreiche Kenntnisse in Mechanik, Elek­trotechnik, Informatik und Sensorik“, „klare Strukturierung und fundiertes Fachwissen“, „nichts hat ihn bei der Präsentation aus der Ruhe gebracht“. Dann wird der Name gelüftet. Bis zum „Daniel“ kommt die Sprecherin, der Nachname „Siegl“ wird durch die Jubelschreie der Familie übertönt: Der zehnjährige Schwabbrucker ist Erstplatzierter in der Kategorie Technik im bayerischen Landeswettbewerb.

Abgeschottet nebenan durfte die Familie die Präsentation ihres kleinen Tüftlers via Internet verfolgen. Daniel selbst musste in seinem Zimmer am Laptop der Jury Rede und Antwort stehen. Ohne jegliche Hilfestellung. Er schafft die kleine Sensation.



Zur Erinnerung: Während einer Autofahrt nervte es den Buben, bei Richtungswechseln immer wieder von der Sonne geblendet zu werden. Die Geburt der Idee, eine Kopfbedeckung so zu modifizieren, dass die Schirmposition sich mit der Einstrahlung der Sonne verändert.

Eine Schirmmütze, die sich nach der Sonne richtet

Daniel erstellt Zeichnungen und Schaltpläne. Immer wieder bringt er Ideen nach Diskussionen mit seinem Vater Gerald ein. Der Schüler der Grundschule Schwabbruck-Schwabsoien lieb­äugelt damit, bei „Schüler experimentieren“ teilzunehmen. Er bastelt seine Ideen auf eine Holzplatte und reicht diese mit den Plänen ein. Bei der virtuellen Präsentation überzeugt er und gewinnt den Regionalwettbewerb.



Die Voraussetzung für den Landeswettbewerb in Regensburg bekommt er als Urkunde geschickt. Samt Empfehlung, die gesamte Elektronik vom Holzbrett auf eine Schirmmütze zu verlagern. Daniel setzt das in die Tat um und denkt noch einen Schritt weiter: „Stell Dir vor, bei der Präsentation hätte sich ein Draht gelöst, wäre alles im Eimer.“ So baute er noch ein Ersatzmodell. Alle Pläne druckt er in 3D aus. Eben ein Perfektionist.



Dann der Tag des Landeswettbewerbs und der großen Präsentation. Es ist volle Konzentration gefordert. Denn die Jury unterbricht immer wieder Daniels Ausführungen und löchert ihn mit Fragen. Ihn auf dem falschen Fuß erwischen? Nicht mit Daniel. Der ist auf alles vorbereitet.



Am nächsten Tag erreicht ihn nur ein Anruf mit dem kurzen Kommentar: „Toll gemacht, keine Kritik.“ Da wurde selbst Vater Gerald stutzig. Keine Kritik? Sollte das der erneute Sieg sein? Es war der erneute Sieg. Daniel, ein Grundschüler im Alter von zehn Jahren, hat damit etwas ganz Großes geschafft.