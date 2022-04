Der Wille zum Weg ins Weinland

Von: Johannes Jais

Die Schlaglöcher sind derzeit zwar mit Kies und Splitt aufgefüllt. Doch an einer neuen Straße führt kein Weg vorbei. Dort sind auch Spaziergänger unterwegs, die zum Kalvarienberg wollen. © Jais

Peiting – Ausgeprägt bleibt der Wille, im Südwesten Peitings den maroden Weg ins Weinland so auszubauen, dass Milchlaster, landwirtschaftliche Fuhrwerke, Anlieger mit Autos, die Post und der Rettungsdienst ohne Probleme dorthin gelangen. Der Markt Peiting hält an dem Vorhaben fest, obwohl er dafür 170.000 Euro mehr beisteuern muss, als zunächst vorgesehen war.

Woran das liegt, erklärte Geschäftsleiter Stefan Kort den Gemeinderäten. Nach der aktualisierten Kostenberechnung des beauftragten Ingenieurbüros sei nun mit einer halben Million Euro brutto für den Wegebau zu rechnen. Im August vergangenen Jahres war noch von 380.000 Euro die Rede.



Die deutliche Kostensteigerung sei vor allem durch die zwischenzeitlich ermittelte Entsorgung belasteten Materials begründet. Ebenso würden sich die allgemein gestiegenen Baukosten auswirken. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund. Letztes Jahr ging man davon aus, dass aus dem Förderprogramm „Ländlicher Straßen- und Wegebau zur Hoferschließung“ ein Zuschuss kommt.



Doch dieser Fördertopf war bereits Ende 2021 leer. Stattdessen wird nun ein europäisches Förderprogramm in Anspruch genommen, damit der Wegebau ins Weinland realisiert werden kann. Die Mehrkosten von 170.000 Euro seien so im Etat fürs Jahr 2022 nicht vorgesehen, erklärte Geschäftsleiter Kort. Man müsse wohl „in den sauren Apfel beißen“ und die Mehrkosten tragen.



Die Anlieger werden zusammen mit 150.000 Euro an den Kosten beteiligt. Das ist wesentlicher Bestandteil des Beschlusses, den die Marktgemeinderäte gefasst haben. Mit der Ausbaumaßnahme wird außerdem eine unentgeltliche Grundstücksabtretung aller privater Wegeflächen an den Markt Peiting angestrebt. Vorgesehen ist darüber hinaus, den Weg ins Weinland nach der Fertigstellung in die gemeindliche Straßenbaulast zu überführen und entsprechend zu widmen.



Der Wegebau ins Weinland ist seit vielen Jahren regelmäßig ein Thema in Peiting. Franz Seidel (Bürgervereinigung) erinnerte an die Vorgeschichte; leider sei es dort früher zu keiner regulären Erschließung gekommen. Norbert Merk (CSU) geht schon jetzt davon aus, dass es für den Markt Peiting nicht bei 170.000 Euro Anteil bleiben wird. Besser wäre es, im Nachtragshaushalt gleich 300.000 Euro dafür einzustellen.



Andreas Barnsteiner (Bürgervereinigung) ermunterte dazu, „auf den Zug aufzuspringen“. Ein Ausbau mit Qualität bedeute für Jahrzehnte eine ordentliche Straße ins Weinland. Tobias Eding (SPD) regte an, auch die Schlaglöcher nördlich der Häuser auf dem weiteren Weg zum Kalvarienberg gleich mit auszubessern.



Herbert Salzmann (SPD) kommentierte: „Daraus können wir nur lernen.“ Man müsse jetzt vermeiden, den Deckel zu Gesprächen mit den drei Anliegern wieder aufzumachen. Da heiße es aufpassen – „damit man nicht wieder vor einem Scherbenhaufen steht“.