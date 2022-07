Details beim Großprojekt an der Schongauer Straße

Von: Johannes Jais

Das kleine Modell zum großen Bauvorhaben an der Schongauer Straße. © Jais

Peiting – Zwar sehr handlich, aber klein geraten ist das Modell zum großen Bauvorhaben an der Schongauer Straße, wo auf einem 4.000 Quadratmeter großen Grundstück 44 Wohnungen entstehen sollen. Da mussten die Interessierten, die zur Bürgerversammlung in die Schloßberghalle kamen, schon genau hinschauen, um auf der 3D-Darstellung Details zu erkennen.

„Ich hätte es mir größer gewünscht“, bekannte Bürgermeister Peter Ostenrieder zu dem Modell, das im Foyer vor und nach der Veranstaltung gezeigt wurde. Die Redaktion fragte im Architekturbüro Hörner nach, warum es so klein ausgefallen ist. Der Gedanke sei gewesen, dass dieses Modell am kommenden Dienstag, 26. Juli, wenn es um den Bebauungsplan für das Gelände östlich der Schongauer Straße geht, unter den Gemeinderäten und Besuchern herumgereicht werden soll.



Das Modell wird also am kommenden Dienstag in der Sitzung des Gemeinderates präsentiert. Diese findet ausnahmsweise in Birkland im Gasthof Neuwirt statt, wo auf die Tagung des politischen Gremiums (Beginn um 19 Uhr) eine Stunde später noch die Bürgerversammlung folgt. Auch da kann die kleine Darstellung zu dem Großvorhaben besichtigt werden.



Ob der Dimension des Modells sollen sich im Peitinger Rathaus so manche verwundert die Augen gerieben haben, als es am Tag der Peitinger Bürgerversammlung gebracht wurde. Erstellt wurde es im Architekturbüro Hörner in Schongau. Bürgermeister Ostenrieder soll beim Bauherrn, der Firma Haseitl Bau, um so ein Modell gebeten haben.

„Handout-Modell zum Rumreichen“

Aber warum ist es so klein angefertigt worden im Maßstab 1 zu 500? Gedacht sei es als „Handout-Modell“ zum Rumreichen“, erklärte Architekt Dietmar Hörner am Tag nach der Bürgerversammlung in der Schloßberghalle. Bei der nächsten Sitzung des Gemeinderates in Birkland könne es mit der handlichen Form und bei dem leichten Gewicht problemlos von einem zum anderen Tisch weitergereicht werden.



Behandelt wird nämlich das Thema des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Östlich der Schongauer Straße“. Konkret soll die Planung dazu vorgestellt werden. Das Projekt mit den 44 Wohnungen wurde schon im Dezember vergangenen Jahres erstmals öffentlich vorgestellt. Damals kamen Für und Wider zu diesem Vorhaben deutlich zur Sprache.



Marktbaumeister Fabian Kreitl riet von der Realisierung dringend ab. Von so einem massiven Baukörper am Ortseingang – von Schongau her betrachtet – würde man optisch regelrecht erschlagen, fand er deutliche Worte. Städtebaulich sei eine dreigeschossige Bebauung zu vertreten, allenfalls noch ein zurückgesetztes viertes Stockwerk, sagte Kreitl seine Meinung. Die fünfgeschossige Planung mit der aufgesetzten Pent­house-Wohnung sei jedoch zu intensiv. Außerdem würde das Projekt nicht zum Schloßberg mit seinen freien Wiesen und Wäldern passen, argumentierte der Marktbaumeister damals. Doch die Mehrheit der Marktgemeinderäte war dafür. Die Abstimmung ging damals mit 18 zu 5 aus.



Am Dienstagabend gab Kreitl vor Beginn der Bürgerversammlung dann im Foyer hinter dem kleinen Modell Erklärungen, als interessierte Besucher dazu ihre Fragen vorbrachten. Ins Detail geht’s bei diesem Thema am Dienstag, wenn die Planung vorgestellt wird.



Die Besonderheit ist, dass nach bisherigen Bodenproben erhebliche Altlasten auf diesem Gelände lagern – zumeist Teer aus den sechziger und siebziger Jahren, der bis fünf Meter Tiefe zu finden ist. Aushub, Beprobung und Entsorgung des kontaminierten Materials summieren sich da schnell zu einer siebenstelligen Summe. Darum möchte der Bauherr das 4.000 Quadratmeter große Areal, so intensiv es geht, für Wohnungen ausnutzen.



Nach dem Bauvorhaben im Ahornpark nahe des Bahnhofs Peiting-Ost mit seinen 72 Wohnungen ist das Projekt an der Schongauer Straße das zweitgrößte in der Marktgemeinde. Die Wohnungen und die zusätzlichen Reihenhäuser bzw. Stadthäuser im Ahornpark wurden 2020 bezogen.