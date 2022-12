Diakonie Herzogsägmühle: Geschäftsführer Wilfried Knorr geht in Ruhestand

Von: Rasso Schorer

Direktor Wilfried Knorr verlässt die Diakonie Herzogsägmühle: Er geht zum Jahreswechsel in Ruhestand. © Herzogsägmühle

Herzogsägmühle – Wilfried Knorr, seit mehr als 18 Jahren Direktor und in den letzten Jahren Geschäftsführer der Diakonie Herzogsägmühle sowie Vorstand der Diakonie München und Oberbayern, geht zum 31. Dezember in den Ruhestand.

Der Diplom-Pädagoge arbeitete seit 1. Juli 1989 als Fachbereichsleiter Kinder, Jugendliche und Familien bei der Diakonie Herzogsägmühle, 15 Jahre später, am 1. Juli 2004, wurde er Direktor sowie Geschäftsführer der i+s Pfaffenwinkel ­gGmbH, später auch der Kinderhilfe Oberland gGmbH.



In den insgesamt mehr als 33 Jahren prägte Wilfried Knorr die sozial-diakonische Arbeit vor Ort ebenso wie die in seiner bundesweiten Tätigkeit als Vorsitzender des Evangelischen Erziehungsverbandes EREV und beim Diakonischen Rat. „Sein im positiven Sinn oft anderes Nachdenken über diakonische Themen und sein Eintreten für eine gerechtere und gemeinwohlorientierte Gesellschaft hat tiefe Spuren weit über die Herzog­sägmühler Grenzen hinaus hinterlassen“, würdigt die Diakonie Herzogsägmühle selbst in einer Pressemitteilung.



Von Anfang an sei es dem ausgebildeten Prädikanten der Evangelischen Kirche wichtig gewesen, den Glauben und das geistliche Leben in der Diakonie hochzuhalten. Ob bei Montags­andachten in der Martinskirche oder Andachten zu Beginn von Tagungen und Konferenzen, immer hatte Knorr seine Gitarre dabei, gab geistliche Impulse und sorgte für den musikalischen Rahmen. Hohe Fachlichkeit plus Spiritualität waren in seinen Augen ein Zusammenspiel, das die Arbeit der Diakonie ausmacht.



In den ersten Jahren als Direktor entwarf Knorr für das Dorf Herzogsägmühle, das gleichzeitig der Sitz der Diakonie Herzogsägmühle ist, das Konzept der „inversen Inklusion“. Die Sozialeinrichtung wandelte sich von einer Sondereinrichtung zum lebendigen Dorf. Der Beschluss des Peitinger Gemeinderates im Jahr 2017, der es ab diesem Zeitpunkt ermöglichte, dass in Herzogsägmühle auch Menschen ein Haus bauen und leben können, die weder im Unternehmen arbeiten noch hier Hilfe bekommen, freute ihn darum besonders.



Durch Knorrs Wirken entstanden wichtige soziale Angebote, besonders außerhalb von Herzogsägmühle. Mit neuen Diensten in heute elf Landkreisen verdoppelte sich die Zahl der Mitarbeitenden auf gut 2.200.



Neben vielen fachlichen und baulichen Entwicklungen bei der Diakonie Herzogsägmühle, die Knorr mit vorantrieb, war es ihm in den letzten Jahren ein großes Anliegen, auch die Gedanken der Gemeinwohlökonomie (GWÖ) zu platzieren. So war er federführend bei den beiden Gemeinwohlberichten und sehr erfreut darüber, dass die Diakonie Herzogsägmühle als erstes diakonisches Unternehmen in Deutschland zertifiziert wurde. Als Mitglied im Sprecherkreis der Bewegung hat er durch Vorträge weitere Institutionen für die Idee gewonnen – eine Aufgabe, die er auch im Ruhestand weiterhin fortführen wird.



Die Diakonie Herzogsägmühle verabschiedet den langjährigen Direktor offiziell Mitte Januar. Beherzt habe Knorr das Diakoniedorf in ein modernes Sozialunternehmen transformiert, ohne die christliche Orientierung aufzugeben. Als Autor und Intendant weiterer Theater- und Kabarettabende bleibt er der Region erhalten.



Als Nachfolger von Wilfried Knorr wird nach dem Jahreswechsel Andreas Kurz eingeführt, der gemeinsam mit den Vorständen Hans Rock und Andrea Betz Geschäftsführer der Diakonie Herzogsägmühle wird.