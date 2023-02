Die beliebtesten Babynamen des Jahres 2022 in Schongau

Von: Rasso Schorer

Teilen

Von den 523 Kindern, deren Geburt 2022 in Schongau beurkundet wurde, erhielten 290 einen Vornamen, 214 derer zwei, 17 drei und zwei sogar noch mehr. © Symbolfoto: Panthermedia/Nils Weymann

Schongau – Emilie, Lena und Sophia waren 2021 die allerbeliebtesten Mädchennamen für Neugeborene in Schongau. 2022 sah es in der frischgebacken-elterlichen Gunst anders aus, wobei die neue Spitzenreiterin der alten zumindest ähnlich klingt.

In den Kitas und Schulen darf man sich in wenigern Jahren auf einige Amelies, Maries (beide Namen wurden siebenmal vergeben) und Antonias (fünfmal) einstellen. Bei den Buben am unverändert beliebtesten blieb Jakob (achtmal), diesmal aber gefolgt von Elias und Felix (beide siebenmal) statt Jonas und Ludwig.



Von den 523 Kindern, deren Geburt 2022 in Schongau beurkundet wurde, erhielten 290 einen Vornamen, 214 derer zwei, 17 drei und zwei sogar noch mehr.