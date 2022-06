„Die Hexenfuhre“: Theater-Spaziergang durch Schongau

Claudia Martins Theaterstück „Die Hexenfuhre“ basiert auf dem gleichnamigen historischen Roman. © Kulturverein

Schongau – Der Kulturverein Schongauer Land lädt am 24., 25. und 26. Juni ein zum Theater-Spaziergang und Historiendrama „Die Hexenfuhre“. Der Vorverkauf läuft.

Im Jahr des Herrn 1592 genügt eine einzige Verleumdung, damit eine Frau als Hexe gefoltert und getötet werden kann. Bei einer Hebamme, die noch dazu gelegentlich Abtreibungen vornimmt, ist es also quasi nur eine Frage der Zeit, bis jemand sie der Hexerei bezichtigt – und sei es, um an ihre schöne Tochter heranzukommen. Diese hat sich in den Sohn des Henkers verliebt. Da Henkerssohn und Hebammentochter aus Familien kommen, die als ehrlos gelten, hat ihre Liebe keine Chance – es sei denn, sie schaffen es, aus Schongau zu fliehen. Doch sie ahnen nichts von den dunklen Geheimnissen der ehrbaren Schongauer Bürger, die ihr Schicksal bestimmen wollen.



Claudia Martins Theaterstück „Die Hexenfuhre“ basiert auf dem gleichnamigen historischen Roman. Die Theatergruppe „Lech-Theater“ führt Szenen daraus am letzten Juni-Wochenende auf. Die Bühne ist dabei die Stadt Schongau selbst.



In kleinen, ungefähr 15-köpfigen Gruppen erlebt das Publikum beim Theater-Spaziergang und begleitet von einer Stadtführerin oder einem Stadtführer die Handlung hautnah an fünf Schauplätzen. Musik kommt von der Instrumentalgruppe „Farbenklang“. Bei schlechtem Wetter ist für den Spaziergang entsprechende Kleidung empfohlen. Die Darbietungen finden dann in geschlossenen Räumen statt.



„Die Hexenfuhre“: Vorverkauf

Gespielt wird am 24., 25. und 26. Juni mit insgesamt neun Terminen. Tickets zu 19 Euro für den zirka 90-minütigen Spaziergang mit einer kleinen Verköstigung gibt es bei „Buch am Bach“ in Peiting und im „Frauenzimmer“ in Schongau. Weitere Infos unter www.kulturverein-schongauerland.de.