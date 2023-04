Die Schongauer Geburtsstation schließt – und jetzt? So ist die Lage in den Nachbarlandkreisen

Von: Nathalie Schelle, Rasso Schorer

Die Geburtshilfe Landsberg werden bald mehr Schwangere aus dem Landkreis Weilheim-Schongau besuchen. © Archivfoto: Klinikum LL

Schongau/Landkreis - Ende April kommt letztmals ein Kind in einer Geburtenstation auf dem Boden des Landkreises Weilheim-Schongau auf die Welt. Ab Mai müssen werdende Eltern zuhause zurechtkommen – oder sich woanders hin orientieren. Wie blicken die Krankenhäuser jenseits der Landkreisgrenzen auf diese Entwicklung? Der Kreisbote/Lechkurier hat bei den benachbarten Kliniken nachgefragt.

Klinikum Garmisch-Partenkirchen – Man bedaure die angekündigte Schließung Geburtshilfe in Schongau sehr, heißt es aus Garmisch-Partenkirchen seitens der Pressestelle. „Insbesondere vor dem Hintergrund der gut etablierten Kooperation bei der Versorgung von Neugeborenen und Risikoschwangerschaften im Rahmen unseres Perinatalzentrums.“

Selbstverständlich werde Garmisch-Partenkirchen alle Schwangeren, die eine Geburtsklinik benötigen, auch kurzfristig zur Geburt aufnehmen. „Wir gehen hierbei aufgrund der geografischen Situation davon aus, dass nur ein Teil der bisher in Schongau betreuten werdenden Mütter sich Richtung Süden orientieren wird. Die vorhandenen Kapazitäten ermöglichen auch bei einem eventuellen Mehraufkommen eine gute und individuelle Betreuung.“



Klinikum Landsberg – „In Deutschland ist die Geburtenzahl rückläufig“, erklärt Dr. med. Britt Kerler, Chefärztin der Landsberger Gynäkologie und Geburtshilfe. „Auch wir werden es dieses Jahr spüren, dass es weniger Geburten sind. Daher können die Frauen, die hier entbinden möchten, das auch gerne tun, da wir von den Kapazitäten her durchaus in der Lage sind, sie noch aufzunehmen.“ Das Hebammenteam sei voll besetzt.

Das bestätigt Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin Dr. med. Alexander Schnelke: „Der Geburtenrückgang betrug letztes Jahr sieben Prozent und ich denke, das wird sich fortsetzen. Und wenn wir diesen Rückgang haben, können wir das locker auffangen.“



Sprecherin Alexa Dorow bestätigt: „Wie bisher auch schon können Schwangere aus dem Raum Schongau gerne im Klinikum Landsberg entbinden.“ Im Jahr 2022 war das 60 Mal der Fall. Landsberg könne jederzeit auch kurzfristig Geburten aus dem benachbarten Landkreis übernehmen. Dennoch bedaure das Team der Geburtshilfe die Entwicklung in Schongau. „Mit der dortigen Klinikleitung steht Landsberg in regem Austausch, um Lücken in der Versorgung von werdenden Müttern gar nicht erst entstehen zu lassen“, so Dorow.



Im Rahmen eines großen Umbaus in Landsberg soll die Geburtenstation in den kommenden Jahren zum Mutter-Kind-Zentrum werden. „Momentan sind die Kinder- und die Wöchnerinnen-Station getrennt. Durch das Zentrum wollen wir das so verzahnen, dass wir sie nicht mehr trennen müssen“, so Schnelke. Außerdem käme zu den bisherigen vier Kreißsälen noch ein neuer dazu. Und auch die Betten werden mehr.



Wichtig sei laut Kerler auch die Spezialisierung und Modernisierung der Geburtsstation . „Deswegen ist dieser Neubau unbedingt nötig“, betont die Chefärztin. „Ich denke, dass das der Weg ist, dass die Geburtshilfe Landsberg bestmöglich auf die Zukunft vorbereitet wird.“ Dorow fasst zusammen: „Sodass eine etwaige Versorgung von schwangeren Patientinnen auch in größerem Umkreis jederzeit gegeben ist.“



Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren: Auch die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren bedauern die Schließung der Geburtshilfe im Krankenhaus Schongau, teilen sie mit. „Unsere Standorte in Kaufbeuren und Füssen sind in der Lage, die dadurch entstehenden zusätzlichen Geburten für das jeweilige Krankenhaus zu betreuen. Gemeinsam mit den entsprechenden Hebammen, mit denen wir an unseren Häusern zusammenarbeiten, können wir dadurch den werdenden Eltern auch kurzfristig weiterhin eine umfassende, wohnortnahe Versorgung anbieten.“ Der Standort Kaufbeuren verfügt zudem über eine Kinderklinik mit einer Neugeborenen-Intensivstation.

Klinikum Starnberg und Kreiskrankenhaus Wolfratshausen – Im vergangenen Jahr gab es am Klinikum Starnberg inkl. der Außenstelle der Geburtshilfe am Kreiskrankenhaus Wolfratshausen 3.593 Geburten. So teilt es der dortige Pressereferent Stefan Berger mit. 284 davon kamen bereits aus dem Landkreis Weilheim-Schongau.

„Sollten sich durch die Schließung der Geburtshilfe in Schongau noch mehr Frauen für eine Entbindung am Klinikum Starnberg oder in unserer Außenstelle der Starnberger Geburtshilfe am Kreiskrankenhaus Wolfratshausen entscheiden, erhalten sie hier natürlich eine hochwertige Betreuung.“



Die Geburtshilfe sei mit jährlich über 3.400 Neugeborenen einer der Schwerpunkte der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Starnberg. Dazu bestehe eine enge Anbindung und Kooperation mit der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Starnberg. „Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und die Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde im Klinikum Starnberg bilden zusammen ein Perinatalzentrum der Stufe II, in dem nahezu alle Schwangeren entbunden werden können“, erklärt Berger. Ausgenommen sind lediglich Schwangere, deren Kinder früher als 29+0 Schwangerschaftswochen auf die Welt kommen. „Wir nehmen natürlich auch Notfälle an.“