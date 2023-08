Doch Geflüchtete ins Hotel Holl in Schongau?

Von: Rasso Schorer

Teilen

Das Hotel Holl: Der Verlust von Bettenkapazitäten könnte dem Tourismus eine Delle beibringen, befürchtet die Stadt. © Schorer

Schongau – Die Regierung von Oberbayern sucht Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete und sieht dafür das Hotel Holl geeignet. Für Schongaus touristische Entwicklung wäre das aber ein Dämpfer, befürchtet der Stadtrat. In einer Sitzung am Dienstag vergangener Woche steuerte er dagegen.

„Wir können bestätigen, dass uns ein Angebot des Eigentümers zur Anmietung und Nutzung des ehemaligen Hotel Holl zur Unterbringung Geflüchteter vorliegt“, teilt ein Sprecher der Regierung dem Kreisboten mit. Das werde auch weiterhin angestrebt. Die Verhandlungen seien aber noch nicht abgeschlossen. Schon im November hatte der Kreisbote berichtet, dass Gespräche zwischen Landratsamt und Investor Nico Osenstätter laufen. Gegenstand war auch damals die Unterbringung von Flüchtlingen. Nun nehmen andere – Hoteleigentümer und Regierung von Oberbayern – einen neuen Anlauf.



Damals wie jetzt ist die Stadt davon nicht angetan. „Wir sind in Sorge, dass das Hotel Holl den Betrieb aufgeben könnte“, erklärte Bürgermeister Falk Sluyterman im Stadtrat. Um den Tourismus anzukurbeln brauche es Bettenkapazität. Erst Ende Juni hatte der Stadtrat mit großen Hoffnungen ein Tourismuskonzept beschlossen und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt.



Vor diesem Hintergrund kam das Hotel Holl nun auf die Tagesordnung des Gremiums. Denn die Stadt will über ihre Bauleitplanung darauf hinwirken, dass der Bereich der touristischen Nutzung erhalten bleibt. „Fehlende Steigerung der Bettenkapazität, der seit 2018 sinkende Anteil ausländischer Gäste, die ausgeprägte Saisonalität mit den Schwerpunkten im Sommerhalbjahr sowie die geringe Anzahl an Beherbergungsbetrieben und Übernachtungsbetten und zertifizierter/klassifizierter Anbieter“ seien als Problemfelder identifiziert worden, hatte die Verwaltung in den Unterlagen zusammengefasst, die Stadtbaumeister Sebastian Dietrich vortrug.



Das Plangebiet mit seiner Lage sei prädestiniert für touristische Nutzungen, fuhr er fort. Es gehe nicht um Verhinderung. Das sei schließlich auch gar nicht zulässig. Vielmehr solle die Möglichkeit geschaffen werden, die Bebauung zu modernisieren und – mit dem Ziel der Stärkung des touristischen Angebots – moderat zu erweitern. „Aus diesem Grund trifft die Stadt Festsetzungen zur Begrenzung der sonstigen Nutzung in diesem Bereich.“ Und weiter: „Zulässig sind Hotelanlagen und oder -erweiterungen“ und was dazu gehört – die Tür für Ausnahmen sei damit aber nicht ganz geschlossen.



Weil die Änderung des Flächennutzungs- und die Aufstellung des Bebauungsplans nicht über Nacht gehen, hat der Stadtrat zudem eine Veränderungssperre beschlossen. Alle Entscheidungen fielen einstimmig. Gesprächsbedarf gab es während der Sitzung kaum.



Auf wie dünnes juristisches Eis man sich da begebe, wollte Stadtrat Michael Eberle (CSU) wissen. Problem gebe es da keins, entgegnete Dietrich; die Stadt habe Rücksprache mit einem Rechtsanwalt gehalten. Die Regierung von Oberbayern hält derweil daran fest: „Die Unterzeichnung eines entsprechenden Mietvertrags ist nach Klärung der letzten Vertragsdetails beabsichtigt.“