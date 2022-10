Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1672 in Schongau: Abriss abgelehnt

Von: Astrid Neumann

Eine Hälfte des Gebäudes in der Amtsgerichtstraße ist bereits saniert, die andere soll nun folgen. © Neumann

Schongau – Den Abbruch einer Doppelhaushälfte in der Amtsgerichtstraße hat der Bauausschuss abgelehnt. Es handele sich dabei laut Stadtbaumeister Sebastian Dietrich um eines der ältesten Bestandsgebäude in der Altstadt. Das Gremium sprach sich mit großer Mehrheit für den Erhalt des Gebäudes aus. Es soll außerdem einen Besichtigungstermin geben.

Bei der Doppelhaushälfte handele es sich um ein Einzelbaudenkmal, welches auf die Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg zurückgeht und 1672 erneuert wurde, so der Stadtbaumeister in der Sitzung. Als Teil eines Doppelbauernhauses gehöre es baugeschichtlich zum bedeutenderen Bestand der Schongauer Altstadt.

Geplant sei nun der Abbruch der Doppelhaushälfte und der Neuaufbau mit Rekonstruktion der Kubatur. Dafür hatte der Bauherr eine Bauvoranfrage gestellt. Er habe außerdem angegeben, dass das Obergeschoss seit rund 36 Jahren leer steht. Auch das Erdgeschoss stehe seit etwa zwölf Jahren leer und werde nur noch zu Lagerzwecken genutzt. Ein bestimmungsgemäßer Gebrauch zu altersgerechten Wohnzwecken sei nicht mehr möglich. Man habe deshalb zur Beurteilung des Sachverhalts ein Gutachten über den Zustand der Bausubstanz und den Umfang der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen nachgefordert, so Dietrich. Eine Bestandsdokumentation wurde daraufhin nachgereicht. Diese allerdings sehe die Verwaltung kritisch, so der Stadtbaumeister weiter.



Der beauftragte Sachverständige kommt darin zu dem Ergebnis, dass das Gebäude in seinem derzeitigen Zustand für Wohnzwecke nicht geeignet sei. Zudem seien im Laufe der Jahrhunderte durch viele Umbauten bereits einschneidende Veränderungen an der Bausubstanz vorgenommen worden.



Dass dies bei dem Alter des Gebäudes kaum verwunderlich ist, machte Dietrich im Bauausschuss deutlich. „Eine Instandsetzung ist hierfür natürlich erforderlich.“ Dass eine solche Instandsetzung aber durchaus möglich sei, zeige die südliche Hälfte des Doppelbauernhauses. Hier gab es im Jahr 2001 eine erfolgreiche Sanierung. „Zuvor befand sich diese Haushälfte in einem vergleichbaren Zustand wie jetzt die nördliche Haushälfte“, so Dietrich. Das zeige, dass das Anwesen auch unter Wahrung der Denkmaleigenschaft instandsetzungsfähig sei.

„Der daneben hat‘s doch vorgemacht“, so die Meinung von Martin Schwarz (SPD). Für ihn gehe es gar nicht, ein so altes Haus wegzureißen. „Es muss erhalten werden“, forderte auch Bettina Buresch (Grüne). So etwas gebe es schließlich nicht mehr oft und eine Sanierung werde ja auch durchaus gefördert.



Eine Ortsbesichtigung regte Kornelia Funke (CSU) an. „Ich kann mir so nur schwer vorstellen, wie das innen überhaupt aussieht.“ Diese wolle man gerne anregen, so Dietrich. Er sprach sich aber dafür aus, die Entscheidung nicht dem Ortstermin unterzuordnen. Auch er verwies auf diverse Fördermöglichkeiten im Falle einer denkmalgerechten Sanierung.



Mit zwei Gegenstimmen – Funke und Fraktionskollege Peter Bommersbach hätten lieber zuvor einen Besichtigungstermin gehabt – lehnte der Bauausschuss den Abbruch der Doppelhaushälfte ab.