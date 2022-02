»Dorfmacher« in Ingenried gesucht

Teilen

Anregungen werden auch für den leerstehenden Gasthof Sonne gesucht. © Schorer

Ingenried – Der Startschuss ist am vergangenen Mittwoch gefallen: In Ingenried läuft die Beteiligung; die Bürgerschaft ist dazu aufgerufen, gemeinsam mit dem Planungsbüro Die Stadtentwickler ein Konzept für die Dorfentwicklung zu erarbeiten.

„Aufgabe dieses Konzeptes ist es, dörfliche Leitvorstellungen in Hinblick auf veränderte Entwicklungen unserer Zeit zu formulieren und Handlungsfelder wie auch erforderliche Maßnahmen für die Gemeinde abzuleiten“, heißt es in der dazugehörigen Pressemitteilung. Das soll den Ortskern stärken, nachhaltige städtebauliche Strukturen herstellen und die Identität des Dorfes erhalten. Mitmachen soll das gesamte Dorf. Gesucht werden zunächst „Dorfmacher:innen“.

Wichtige Zukunftsfragen für Ingenried

Das Engagement soll zeitlich und räumlich begrenzt sein, das Dorfleben innovativ und sinnvoll voranbringen. Außerdem werden in einem offenen Online-Sammelprozess Bedürfnisse und Anregungen im Ortskern gesucht. Wie könnte ein Dorfpark aussehen? Wie sind die Stockwerke über dem Dorfladen zu nutzen? Was könnte mit dem leerstehenden Gasthof Sonne und zwei aufgelassenen Bauernhöfen in der Ortsmitte passieren? Ideen und Anregungen dazu sowie zu weiteren Fragen können online eingetragen werden.



Jugend macht Dorf!

Insbesondere die jungen Ingenrieder sind aufgerufen mitzumachen. Um ihnen eine Stimme zu geben, wird ein Jugendrat eingerichtet, der regelmäßig tagen, das Projekt begleiten und 30 Prozent Mitspracherecht an den Beteiligungsprozessen und Entscheidungen erhalten wird. Gebildet wird dieses Team aus 14- bis 23-Jährigen.



Alle weiteren Informationen und die verschiedenen Beteiligungsbausteine sind zu finden unter www.dorfentwicklung-ingenried.de.