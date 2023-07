Dritter Christopher Street Day am 29. Juli in Schongau

Von: Rasso Schorer

Teilen

Organisatorisches Treffen im Juze: Dem Christopher Street Day soll eine Pride Week mit mehreren Aktionen vorausgehen. Weitere Infos auf Instagram unter @csd_schongau. © Schorer

Schongau – Der Höhepunkt einer vorausgehenden Pride Week mit mehreren Aktionen soll der 29. Juli werden: Dann startet um 14.30 Uhr der dritte Christopher Street Day in Schongau.

Treffpunkt ist am Marienplatz, nach einer Parade geht es mit Reden und einer Party am Bürgermeister-Schaegger-Platz weiter. Am Mittwoch traf sich das Organisationsteam im Juze.

Rund 350 Leute waren im letzten Jahr dabei, erinnert Basti Kosler vom Juze. Das sei auch heuer die angepeilte Marke. Wichtiges Anliegen, da bestand Einigkeit, sei der gegenseitige Austausch. Der Schongauer Christopher Street Day solle so nicht nur Event für die queere Community, sondern Termin für alle sowie Gelegenheit für Information und Aufklärungsarbeit sein.