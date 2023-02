Düstere Aussichten für Schongauer Krankenhaus: Aktionsbündnis sieht Bürgerwillen ignoriert

Von: Rasso Schorer

Teilen

Gehen die Lichter nun wirklich aus? Der Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH will zur weiteren Zukunft zwei Modelle prüfen lassen. Im einen spielt der Standort Schongau eine kleinere Rolle – im anderen taucht er gar nicht mehr auf. © Schorer/Archiv

Schongau/Landkreis – Am Montag vergangener Woche tagte der Aufsichtsrat. An den Folgetagen wurden seine Überlegungen zur Krankenhaus-Zukunft in Weilheim und Schongau öffentlich – und die sehen nicht gut aus für zweiteren Standort. Das Aktionsbündnis, das den Bürgerentscheid initiiert hatte, wähnt den Bürgerwillen ignoriert.

Für das Jahr 2023 sei gesichert, dass dem Ergebnis des Bürgerentscheids Rechnung getragen wird, hieß es nach der Klausur des Aufsichtsrats. Daneben und darüber hinaus werde das Krankenhausreformgesetz, das zum Jahresbeginn 2024 in Kraft treten könnte, aber weitreichende Folgen entfalten – auch im hiesigen Landkreis. Zu prüfen gelte es für die weitere Entwicklung nun zwei Modelle, fasste der Aufsichtsrat zusammen – beide gehen deutlich zum Nachteil Schongaus.

Ganz andere Schlüsse, wie es an den beiden Standorten in Weilheim und Schongau weitergehen sollte, zieht das Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ – und kündigt an, sich dafür stark zu machen. Am Freitagabend verschickte es eine Pressemitteilung.

Das Krankenhausreformgesetz komme ja keinesfalls aus heiterem Himmel, heißt es darin. „Die Reform wird in Kraft treten und gilt nun zusätzlich zum Bürgerentscheid.“

Allerdings werde letzterer bei jenen beiden Modellen, die der Aufsichtsrat prüfen lassen will, überhaupt nicht berücksichtig. „Der Bürgerentscheid beinhaltet, dass die beiden Krankenhäuser Schongau und Weilheim als Grund- und Regelversorger erhalten bleiben und dass die Geburtenstation in Schongau bleibt.“ Eine Level 1 i-Variante erfülle den Bürgerwillen weder in Schongau noch in Weilheim.



Die zwei Varianten, die diesem entsprechend geprüft werden müssten, seien ganz andere: Zum einen die, dass Schongau zum Krankenhaus Level 2 ausgebaut und Weilheim zum Krankenhaus Level 1 n wird. Zum anderen jene, dass in beiden Städten Krankenhäuser des Levels 1 n betrieben werden. „Ärzte werden dorthin gehen, wo sie attraktive Bedingungen zur Weiterbildung vorfinden“, ist das Aktionsbündnis überzeugt – ein Schongauer Krankenhaus der Stufe 2 sei da ein Magnet. „Auch die Finanzierbarkeit wäre sicher am einfachsten“, sieht das Aktionsbündnis hier „beste Voraussetzungen“.



„Gegen Bürgerwillen“

„Ein Herunterfahren auf ein Ambulanzzentrum mit Akutpflegebetten ist nicht nur gegen den Willen der Bürger im Bürgerentscheid, sondern es wäre eine Entscheidung, die allen Bürgern im Einzugsgebiet des Schongauer Krankenhauses nur eine Versorgung zu praxisüblichen Zeiten von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr in dem medizinischen Versorgungszentrum ermöglicht.“ Ohne dortige ärztliche Versorgung nachts, am Wochenende und an Feiertagen.



Die Zahl der Menschen, die ohne Schongauer Notaufnahme gegebenenfalls eine Wegdauer von über 30 Minuten auf sich nehmen müssten, beziffert das Aktionsbündnis auf rund 30.000. „Auch wenn im östlichen Landkreis mehr Menschen wohnen, kann dies kein Argument für den Standort Weilheim sein, denn diese wären sogar ohne eigenes Krankenhaus in Weilheim deutlich besser versorgt durch die umliegenden Häuser.“



Das Aktionsbündnis werde seine beiden Varianten dem Aufsichtsrat und dem Kreisrat vorstellen und sich dafür einsetzen.