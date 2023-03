Ehrlicher Geldbeutelfinder in Schongau: Eigentümer gesucht

Der Geldbeutel kann vom rechtmäßigen Eigentümer bei der Polizeiinspektion Schongau abgeholt werden. © Julia Boecken

Schongau – Wem gehört der Geldbeutel samt größerer Menge Bargeld, auf den ein 73-Jähriger am Samstagmittag in Schongau stieß?

Der Mann entdeckte das Portemonnaie gegen 11.30 Uhr in der Innenstadt. Darin befand sich ein Betrag in dreistelliger Höhe, den der ehrliche Finder als Fundsache bei der Polizeiinspektion Schongau abgab. Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.