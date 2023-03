Ein Jahr Krieg in Europa - Gedenken in Altenstadt

Von: Manfred Ellenberger

Teilen

„Stell Dir vor es ist Krieg und keiner liefert Waffen, dann kommt der Krieg zu dir“, sagte der 1. Vorsitzende des Soldaten- und Veteranenvereins Altenstadt, Oberst a. D. Thomas Schmidt (rechts) am Kriegergrab. Für Schmidt ist mit diesem abgeänderten Zitat von Berthold Brecht die offenkundige Gefahr verbunden, dass beim Ausbleiben der zeitgerechten Lieferung der erforderlichen Mittel an die Ukraine die NATO unmittelbar in den Krieg involviert werden könnte. © Ellenberger

Altenstadt - Am 24. Februar 2023 war seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine genau ein Jahr vergangen. In dieser Zeit sind viele Tausend Menschen auf beiden Seiten gestorben oder verwundet worden. Dessen ungeachtet hält der Krieg unvermindert an und das Leid vergrößert sich mehr und mehr. Besonders schlimm trifft es die ukrainische Zivilbevölkerung, die unter den Terrorangriffen des russischen Aggressors zu leiden hat.

Der Soldaten- und Veteranenverein und die Pfarrgemeinde Altenstadt erinnerten am Sonntag nach dem Jahrestag bei einem abendlichen Gottesdienst in der Basilika an das Leid und beteten für Frieden. Im Anschluss an den Gottesdienst fand auf dem Friedhof zum Gedenken an die vielen Opfer eine Mahnwache statt.



Bei seiner Predigt hob Pfarrer Johannes Huber hervor, dass der Gottesdienst einer Katastrophe gewidmet sei und mahnte: „Mit Rache wird es keinen Frieden geben.“ Er sprach über die am Aufgang zum Altar ausgebreitete ukrainische Flagge, die den blauen Himmel und die gelben Getreidefelder der „Kornkammer Europas“ versinnbildlicht. Es sei „zum Heulen“, dass man in Europa trotz so vieler leidvollen Erfahrungen noch immer „nicht gelernt hat“.



Zur Veranschaulichung hatte er ein Tuch vor dem Altar angebracht, auf das bei seinen Worten zwei Ministrantinnen angesichts der vielen in dem Krieg vergossenen Tränen zahlreiche aus Papier gefertigte Tränen auslegten. „Es ist ein Meer von Tränen“ stellte er fest.



Danach versammelten sich die zahlreichen, wenn auch im Vergleich zu dem fast genau vor einem Jahr am 1. März 2022 kurz nach Ausbruch des Krieges zelebrierten Gottesdienst nicht ganz so vielen, Besucher am Kriegergrab, an dem der 1. Vorsitzende des Soldaten- und Veteranenvereins, Oberst a. D. Thomas Schmidt eine Ansprache hielt.



„Hier am Kriegergrab, mit den Namen von gefallenen Altenstadter Brüdern, die im Ersten und im Zweiten Weltkrieg ihr Leben gelassen haben“ stehe man an diesem Tag erneut. Viele dieser Männer seien in Russland und auf ukrainischem Boden „für einen ebenfalls ungerechten Krieg“ gefallen, sagte der Oberst im Ruhestand weiter.



Besonders schlimm treffe es aktuell die Zivilbevölkerung der Ukraine, die unter den Terrorangriffen des Aggressors leiden müsste. „Doch das ukrainische Volk hält weiterhin unerwartet stand“.



Er ging auch auf die vom Westen gelieferten und versprochenen schweren Waffen ein, mit denen es den Ukrainern ermöglicht werden soll, ihr Land zu verteidigen und die ursprünglichen Grenzen wiederherzustellen. Gleichwohl würden sich die inzwischen beschlossenen Kampfpanzerlieferungen aber erst mittel- und langfristig auswirken. Im übertragenen Sinn gelte der Satz von Bertolt Brecht: „Stell Dir vor es ist Krieg und keiner liefert Waffen, dann kommt der Krieg zu Dir.“ Für Schmidt ist mit diesem abgeänderten Zitat die offenkundige Gefahr verbunden, dass beim Ausbleiben der zeitgerechten Lieferung der erforderlichen Mittel früher oder später die Außengrenzen der NATO verteidigt werden müssen. Das Baltikum und Moldawien seien bedroht und somit sei auch die NATO berührt. Und er erinnerte daran, dass man trotz aller Bemühungen immer an die eigenen nationalen Fähigkeiten denken müsse. Diese seien erforderlich, um „unser eigenes Land zu verteidigen“, womit man aber auch vor einem „Entscheidungsdilemma“ stehe. Auf gar keinen Fall dürfe man sich direkt in diesen Krieg hineinziehen lassen. „Wir wollen keine neuen Namen an diesem Kriegergrab anbringen müssen, ‚Gefallen für die Freiheit‘ in Polen, Baltikum, Rumänien oder sonst wo, - Nein!“



Gleichwohl müsse Russland aber ein Riegel vorgeschoben und der Ukraine die notwendigen Mittel zur Beendigung des Krieges bereitgestellt werden. Schmidt selbst geht davon aus, dass „eine neue Offensive, egal von welcher Seite begonnen, sehr blutig werden wird“ und der Krieg „sich noch lange hinauszögern“ dürfte.



Mit einem abschließend von Pfarrer Huber gesprochenen Gebet für die Opfer und für den Frieden ging an diesem kalten Februarabend eine sehr einprägsame Veranstaltung am Kriegergrab zu Ende.