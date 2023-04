Ein Stück Woodstock mit den „Allstars“ in Schwabbruck

Von: Hans-Helmut Herold

Die Stimmung kocht, die Begeisterung ist den tanzwütigen Musikfans beim „Waldi-Konzert“ der „Allstars“ förmlich anzusehen. © Herold

Schwabbruck –So hatten sich den Abend alle gewünscht: Inge Pfettrisch, die langjährige Wirtin der Kult- und Musikkneipe „Eule“, hat Wort gehalten und nach Schließung ihres Lokals ein Stück Woodstock in den „Kuhstall“ nach Schwabbruck gezaubert. Kräftige Unterstützung bekam sie von dessen Wirt und Besitzer Stephan Kögl. Traditionell rockten die Allstars die Bühne.

Freitagabend, 20 Uhr. Der „Kuhstall“ brechend voll. Wenn einmal im Jahr die Allstars rocken, bleibt kein Stuhl unbesetzt. Man will die alten Klassiker, quasi alles an legendären Akkorden und Gitarrengriffen aufsaugen. Die fünf Profimusiker sind ein Garant für eine volle Hütte.



Kurze Vorstellung, eigentlich überflüssig: Rudi Spitzeder (Gesang & Gitarre), Elmar Zaremba (Key Board), Thomas „Pip“ Härtel (Bass), Tim von der Heyde (Gitarre) und Michi Waibel (Schlagzeug) spielen in dieser Besetzung seit über 20 Jahren. Aber nur einmal im Jahr und das „alles ohne Proben“, wie Spitzeder lachend von der Bühne herab erinnert. Die Klassiker sind bei allen in Fleisch und Blut übergegangen.



Und mit einem Klassiker wird auch gestartet: „With a little help from my friends“ (Joe Cocker). Es folgt „Black night“ (Deep Purple). Dann ziehen die Allstars den bekannten „Joker“ aus dem Ärmel. In diesem Fall von der Steve Miller Band. Spitzeder holt aus seiner legendären Gibson „Les Paul“ Gitarre alles heraus, so intensiv, dass ihm eine Saite reißt. Für ihn kein Problem, er improvisiert in alter Manier.



Für alle ist dieses Konzert etwas Besonderes. In Erinnerung an Walter Nitsche, der über die Schongauer Grenzen hinaus als „Waldi“ bekannt war. Jeder Plattenteller im Umkreis wurde in seiner Zeit von ihm in Rotationen versetzt. Natürlich auch über viele Jahre hindurch im „Eulenspiegel“. Bis zum 11. Oktober 2001. „Music was my first love“ wählten seine Freunde aus, um sich bei ihm in der Basilika von Altenstadt auf seinem letzten Weg zu verabschieden.



Es waren enge Freunde, die wenig später eine tolle Idee hatten. Tim von der Heyde, Werner Friebel und Josef Walter hatten die Vision, einmal im Jahr ein Waldikonzert zu organisieren. Alles live, natürlich in der „Eule“. Das legendäre Konzert war geboren und die „Allstars“ 2002 aus der Taufe gehoben.



Zurück in den Kuhstall 2023: Tim von der Heyde spielt „All Along the Watchtower“ wie Jimmy Hendrix selbst mit seiner Gitarre hinter dem Kopf. Steigert sich noch bei Hendrixs „Hey Joe“, indem er bei dem Solo die Saiten mit Lippen und Zähnen bearbeitet. Die Fans toben, vielleicht auch der Zahnarzt.



Erst „I shot the sheriff“, dann „Honky tonk women“. Jetzt hält die Fans nichts mehr auf den Stühlen. Tische werden zur Seite geschoben, die Tanzfläche wird gestürmt. Mittendrin Inge Pfettrisch, die „Mutter der Veranstaltung“. Zwischen Rührung und Begeisterung. Genießt die Musik in vollen Zügen. Sie geht mit, wenn Michi Waibel sich an seinem Schlagzeug austobt. Jeder Schlag ein Treffer!



Am Rande „Mister Kuhstall“ Stephan Kögl. Es ist das erste Mal, dass er die Allstars begrüßen darf. „Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine zweite Veranstaltung geben wird.“ Die Eule hat im Kuhstall ein Nest gebaut.