Einbrecher in Autowerkstatt in Schongau

Indem der Täter ein Fenster auf der Rückseite der Kfz-Werkstatt aufhebelte, gelangte er ins Innere. © Symbolbild: Panthermedia/sdecoret

Schongau - Zwischen vergangenem Mittwoch 19 Uhr und Donnerstag 7 Uhr ist in eine Kfz-Werkstatt in der Augsburger Straße eingebrochen worden. Die Polizei Schongau bittet um Hinweise.

Wie die Polizei feststellte, hat ein bislang unbekannter Täter ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes aufgehebelt und konnte so in das Büro der Kfz-Werkstatt eindringen. Im Büro hat er aus einem Schreibtisch Münzgeld entwendet und einen Wandtresor herausgebrochen und samt Inhalt mitgenommen. In dem Tresor befanden sich Bargeld und TÜV-Plaketten. Der Sachschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt, der entstandene Diebstahlschaden muss mit einem vierstelligen Betrag beziffert werden. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im dortigen Bereich gemacht? Sachdienlich Hinweise zur Klärung des Einbruches bitte an die Polizeiinspektion Schongau unter Tel. 08861/23460.