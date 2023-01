Einbrecher nehmen Schongauer Autowerkstätten ins Visier

Wer weiß etwas zu den Einbrüchen in KfZ-Werkstätten in Schongau? Sachdienliche Hinweise an Tel. 08861/23460. © Symbolfoto: Julia Boecken

Schongau – Binnen kurzer Zeit meldet die Polizei Schongau zwei Einbrüche in Kfz-Werkstätten.

Von Sonntag auf Montag hebelte ein Unbekannter eine Türe im Rolltor einer Werkstatt in der Marktoberdofer Straße auf. Er entwendete die Registrierkasse samt Inhalt. Bereits in der Vorwoche von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Augsburger Straße zu einem ähnlichen Einbruch. Hier wurde ein Fenster aufgehebelt sowie ein Wandtresor mit Bargeld und TÜV-Plaketten gestohlen.