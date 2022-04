Schon vor 50 Jahren

Eine Stimme gibt den Ausschlag bei der Peitnachbrücke

Von: Johannes Jais

Teilen

Erstmals seit 2020 wurde eine Sitzung des Marktgemeinderates wieder im Saal unterm Dach des Sparkassenhauses abgehalten. Meistens wurde in den vergangenen zwei Jahren wegen Corona in der Schloßberghalle getagt, vereinzelt sogar in der Sporthalle Birkenried. Weil 30 Interessierte kamen – vor allem wegen dem umstrittenen Tema der Brücke im Bachfeld – und weil die Räte enger beieinandersaßen, mahne Rathauschef Peter Ostenrieder anfangs dazu, eine Maske aufzusetzen. © Jais

Peiting – Denkbar knapp sind die Gegner einer Peitnachbrücke im Bachfeld bei der Abstimmung im Peitinger Marktgemeinderat unterlegen. Bei dem Grundsatzbeschluss waren zwölf Räte dafür und elf dagegen. Eine Querung auch für Autos in Höhe der Peitnachstraße und der Tannheimer Straße soll untersucht werden.

Zudem hat das Gremium – ebenfalls mit zwölf zu elf Stimmen – die Verwaltung im Rathaus beauftragt, einen Beratervertrag mit einem Ingenieurbüro aus Planegg zu vereinbaren. Dabei geht es um eine Befragung zum Mobilitätsverhalten im Quartier des Bachfeldes, der Meierstraße und des Wohngebiets östlich der Peitnach, aber auch um fachliche Begleitung des Projektes. Die Kosten sind zwischen 16.000 und 20.000 Euro anzusetzen – je nachdem, welches „Paket“ der Markt Peiting beim Ingenieurbüro in Plan­egg bestellt.



Die Diskussion sei derzeit bei Gegnern wie bei Befürwortern von „persönlichen Empfindungen“ geleitet, führte Bürgermeister Peter Ostenrieder ins Thema ein. Da wolle man mit einer Mobilitätsbefragung eine belastbare Grundlage bekommen. Der Rathauschef drängte darauf, das Thema anzugehen oder endgültig zu den Akten zu legen.



Seit Jahren gebe es die Forderungen eines Brückenschlags vom Bachfeld bis zur Ammergauer Straße und von dort weiter zu den Betrieben ins Gewerbegebiet. Sollte die Querung gebaut werden, werde die Brücke zweispurig ausgebildet, wobei eine Spur für Radler und Fußgänger vorgesehen sei. Mit einem Metallrahmen als Höhenbegrenzung soll vermieden werden, dass Lkw die Querung im Bachfeld nutzen, ergänzte Ostenrieder.



Schon vor 50 Jahren



SPD-Fraktionssprecher Herbert Salzmann sprach von einem „unendlichen Thema“. 1972 – vor 50 Jahren – wäre die Brücke im Bachfeld im Gemeinderat mit großer Mehrheit abgelehnt worden. „Ich brauche diese Mobilitätsbefragung nicht“, sagte Salzmann und verwies auf drei Gutachten aus den Jahren 2012, 2014 und 2019.



Die Verkehrsbelastung in Peiting habe sich geändert, seitdem die Verkehrsführung in der Ortsmitte geändert worden ist. 2017 waren es auf der Meierstraße 3.400 Fahrzeuge am Tag, nach der neuen Regelung von 2019 sind es gut 5.000 am Tag, nannte Salzmann Zahlen. Von einer Brücke im Bachfeld sei nur eine geringe Entlastung für die Meierstraße zu erwarten. Peiting habe ein Konzept für Radfahrer, deren Mobilität gefördert werden müsse. Ziel muss es nach den Worten des SPD-Gemeinderats sein, den Verkehr nicht in Wohngebiete zu ziehen und den Autoverkehr in Wohnquartieren zu reduzieren.



Günter Franz (Grüne) meinte, der ruhige Charakter der Wohngebiete müsse ebenso erhalten werden die Naherholung an der Peitnach. Marion Gillinger (ÖDP) meinte, Autofahrer könnten die Umgehungsstraße südlich von Peiting nutzen. Für die Meierstraße, wo der Verkehr zugenommen habe, brauche es eine andere Lösung als eine Brücke im Bachfeld.



Susann Tabatabai-Schweitzer bezeichnete die Peitnach-Querung im Bachfeld als eine der unwichtigsten Sorgen, die man in der Gemeinde habe. Gunnar Priel­meier (SPD) erklärte, man solle das Geld für so eine Brücke mit dazugehörigem Straßenausbau lieber für Verbesserungen im innerörtlichen Bereich verwenden.



»Weiter draußen«



Alfred Jocher (Unabhängige) lehnte eine Brücke für Autos generell ab. Der erste Schritt sei das Hochwasser-Schutzkonzept für die Peitnach, das richtig Geld koste. Andreas Schmid (Bürgervereinigung) vertrat die Ansicht, das Wohnen im Ortskern müsse gefördert werden. Wenn eine Brücke errichtet werde, dann soll sie später mal „weiter draußen“ südlich der neuen Wohngebiete im Bachfeld verwirklicht werden.



Für weitere Untersuchungen zum Brückenbau stimmten alle Räte aus den Reihen der CSU und der Bürgervereinigung. Die Vertreter der SPD, der Unabhängigen, der Grünen und der ÖDP waren dagegen. „Das bringt uns ein Stück weiter“, drückte Franz Seidel seine Erwartungshaltung zur Mobilitätsbefragung aus. Eine Ablehnung der Brücke bereits vor dieser Untersuchung wäre „der falsche Weg“, kommentierte der Fraktionssprecher der BV.



„Ganz emotionslos“ sage er, dass bis 2020 Peiting von Bürgermeistern geführt worden wäre, die dort sehr lang bzw. zumindest zeitweise gewohnt haben, erklärte Norbert Merk (CSU). Keiner der früheren Rathauschefs wollte Unfrieden in seinem Wohnumfeld haben und habe darum das Thema der Peitnachbrücke nicht aufgegriffen. CSU-Fraktionssprecher Michael Deibler formulierte seine Meinung so: „Ich brauch die Brücke nicht, Aber es gibt viele Peitinger, die die Brücke brauchen.“

Kommentar: Klare Kante Gute Argumente pro und kontra Peitnachbrücke, eine lange, aber leidenschaftliche Diskussion, ein zahlreiches Publikum und eine hauchdünne Mehrheit in der Abstimmung: Das Thema Peitnachquerung im Bachfeld war eine Sternstunde für die Demokratie in der Kommunalpolitik. Beim Votum zeigten sich zwei Blöcke. Alle von der CSU-Fraktion und von der Bürgervereinigung waren beim Grundsatzbeschluss dafür, den Weg zur Peitnachbrücke weiter zu beschreiten und zunächst in eine aktuelle Mobilitätsbefragung zu investieren. Klare Kante haben die fünf Räte aus der SPD-Fraktion gezeigt, die gemeinsam mit den Unabhängigen, den Grünen und der ÖDP-Vertreterin die Hand beim Nein gehoben haben. Fraktionssprecher Salzmann hat zuvor für die Gegner gründlich, analytisch, ja überzeugend argumentiert. Das kann man von Andreas Schmid so nicht sagen. Der BV-Gemeinderat, der 2020 Bürgermeisterkandidat war, warb in seinem Redebeitrag für eine Brücke weiter draußen im Süden. Konsequent war dann sein Abstimmungsverhalten (mit dem Ja zur Brücke an der Peitnachstraße und Tannheimer Straße) allerdings nicht. Ob er Druck aus der Fraktion verspürt hat? Die klare Kante hat er jedenfalls vermissen lassen. Johannes Jais