„Einheitliche Linie“ für Schongaus Vorgärten

Von: Astrid Neumann

Anfragen zu E-Ladesäulen in Vorgärten erreichen die Stadt immer häufiger. © Symbolfoto: Panthermedia/mulevich

Schongau – Immer häufiger müsse sich die Verwaltung mit dem Thema Stellplätze und Nebengebäude im Vorgartenbereich auseinander setzen, so Stadtbaumeister Sebastian Dietrich in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. Auch im Hinblick auf E-Ladestationen wolle man hier nun eine einheitliche Linie erarbeiten.

Bisher habe die Verwaltung und auch der Bauausschuss das Ziel verfolgt, die Vorgärten möglichst frei von Bebauung zu halten und eine gärtnerische Gestaltung zu fordern, so Dietrich. Hier hat man sich nun auch Städte wie München und Frankfurt am Main angeschaut, die ebenfalls ihre Vorgärten ganz stringent schützen und nur in absoluten Härtefällen davon abweichen.



„Die Stadt Frankfurt am Main ist seit vielen Jahren Vorreiterin in Fragen des nachhaltigen und ressourcenschonenden Städtebaus“, so Dietrich. Auf Nachfrage, auch in Bezug auf die Thematik der E-Ladenstationen im Vorgarten, habe die Stadt Frankfurt geantwortet, dass der Schutz der Vorgärten eine große Tradition habe und schon seit der Bauordnung für die Stadt Frankfurt von 1912 gelte.



„Die Frankfurter Vorgartensatzung regelt daher sehr restriktiv, dass im Gebiet der Stadt Frankfurt am Main Vorgärten gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten sind und nicht als hauswirtschaftliche Flächen, als Arbeits-, Lager- oder Stellplatzflächen oder auf sonstige Weise genutzt werden dürfen“, heißt es in dem Antwortschreiben. Ausdrücklich ausgenommen von dieser Regelung seien notwendige Zugänge und Zufahrten zu Stellplätzen. „Im Übrigen werden Ausnahmen vom Stellplatzverbot im Vorgarten in Frankfurt nur sehr selten und ausschließlich für außergewöhnlich gehbehinderte oder blinde Personen zugelassen“, so die Antwort aus dem Main-Metropole.



Das Argument der Notwendigkeit der Förderung der E-Mobilität werde allerdings auch in Frankfurt häufig von Grundstückseigentümern angeführt. Bisher bestünden seitens der Stadt jedoch keine Pläne, die Vorgartensatzung zugunsten von Ladestationen im Vorgartenbereich zu ändern, zumal diese zusätzlich auch noch städtebauliche Ziele verfolge.



Ähnlich sieht es auch in München aus. In der Landeshauptstadt sind bauliche Anlagen im Vorgarten ebenfalls grundsätzlich nicht zulässig. Ausnahmen werden nur in Härtefällen zugelassen und müssen entsprechend schriftlich beantragt werden, heißt es dazu aus München.



In Schongau habe man ebenfalls immer viel Wert auf den Schutz des Vorgartens gelegt, so Dietrich. Eine entsprechende Satzung gibt es in der Lechstadt aber nicht. Nun stelle sich die Frage, wie man mit bestehenden Anlagen und künftigen Anfragen umgehen will.



Vorschlag von Stadtbaumeister Sebastian Dietrich war es daher, Stellplätze nur zuzulassen, wenn sie an anderer Stelle nicht möglich sind. Voraussetzungen für eine Genehmigung könnten beispielsweise Geh- oder Sehbehinderung sein. Eine erforderliche E-Ladestation wolle man nur zulassen, wenn beispielsweise keine Garage am Haus vorhanden ist. Zusätzlich könnte man festlegen, dass sie lediglich als Fahrstreifen in Rasengittersteinen oder ähnlich rasendurchlässigen Steinen ausgeführt werden dürfen.



Nebengebäude könnten nur ausnahmsweise eine Befreiung erhalten, wenn es begründet ist, beispielsweise bei einem Reihenmittelhaus ohne sogenannte „Mistweg“. Alternativ schlug er maximale Maße vor.



Da bereits vor der Sitzung der Wunsch geäußert wurde, die Thematik in den einzelnen Fraktionen zu besprechen, soll ein Beschluss erst in der nächsten Sitzung fallen. Bettina Buresch (Grüne) verwies im Zuge der Diskussion auch auf sogenannte „Gärten des Grauens“. Diese würden als Bauwerke gelten und man könne einen Rückbau fordern, so Buresch. „Das würde genau da reinpassen“, war sie der Meinung. Dietrich hielt das für einen „wertvollen Hinweis“ und verwies darauf, dass solche Kies- und Schottergärten nicht zulässig seien. „Wir werden das in den Beschluss mit aufnehmen“, versprach er.