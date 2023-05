Wie es weitergeht

Eishalle Peiting: Einstieg in große Maßnahme erst 2024

Von: Johannes Jais

Blick zur Peitinger Eishalle: Die Dachsanierung muss um ein Jahr verschoben werden. Zur EU-weiten Ausschreibung lag kein Zimmererangebot vor. Das Bild ist am Sonnenbichl aufgenommen worden. © Jais

Peiting - Von einer „stark reduzierten Sanierung“ geht Bürgermeister Peter Ostenrieder aus, was die Ertüchtigung der Eishalle in Peiting betrifft. Das hat mit der Kostenexplosion zu tun, aber auch damit, dass mit dem Großprojekt erst 2024 begonnen werden kann. In diesem Artikel steht, woran das liegt und wie es weitergehen soll.

Wie mehrfach berichtet, war für die Sommermonate der Jahre 2023, 2024 und 2025 die Generalsanierung der Eishalle Peiting eingeplant. Dabei sollte heuer das Dach erneuert werden, das nicht mehr dicht ist. 2024 sah die Planung die Eispiste, Kälte- und Lüftungstechnik vor, und 2025 sollte die Sanierung der Kabinen und sanitären Anlagen sowie der Fassade folgen.



Eine erste EU-weite Ausschreibungsrunde für die Dachsanierungsarbeiten hat zwar Angebote für Spengler- und Gerüstbauarbeiten ergeben, aber keine für Zimmererarbeiten, informiert Bürgermeister Ostenrieder. Daher wurde durch den Markt Peiting eine weitere EU-weite Ausschreibung dieser Arbeiten vorgenommen. Doch auch die blieb ohne ein entsprechendes Preisangebot.



Die Ausschreibungsunterlagen wurden von diversen Firmen heruntergeladen, entsprechende Unternehmen wurden auch aktiv auf die laufende Ausschreibung hingewiesen und bekundeten Interesse, wie der Rathauschef erklärt. Letztendlich entscheidet sich aber eine Ausschreibung beim Öffnen der eingegangenen Angebote, der sogenannten Submission. Und zu diesen jeweiligen Zeitpunkten lagen keine Angebote vor.



Da es für die Dachsanierung einen sehr eng getakteten Zeitplan gibt – im September muss die Halle zwecks Spielbetrieb in den Ligen wieder mit einer Eispiste in Betrieb gehen können – bedeutet dies nun, dass heuer keine Sanierung des Dachs stattfinden kann und auch die anderen Gewerke nicht vergeben werden können. Der vorgesehene Zeitplan kann damit nicht eingehalten werden.



Nicht zuletzt aufgrund der gegenüber der Kostenberechnung 2020 massiv gestiegenen Kosten muss das Projekt nun neu konzipiert werden, betont Ostenrieder. Zuletzt musste man von Gesamtkosten in Höhe von aktuell 8,8 Millionen Euro und damit bei den kalkulierten Kostensteigerungen von zirka 10 Millionen Euro bis 2025 für das Gesamtprojekt ausgehen.



Einerseits sind die Baukosten in den vergangenen beiden Jahren unverhältnismäßig gestiegen sind, andererseits zusätzliche Kosten für notwendige Maßnahmen an Brunnenkühlung und Brandschutz aufgetaucht sind, die bis zur Werkplanung nicht bekannt waren. Dies waren Maßnahmen, die zum Teil bei der Dacherneuerung und dem Ausbau der technischen Anlagen ausgeführt und damit noch in diesem Sommer erledigt worden wären.



Da die dringend notwendige Dachsanierung nun erst im Jahr 2024 erfolgen kann, zeitgleich aber keine Arbeiten unter der Dachkonstruktion erfolgen können, muss der Ablaufplan neu konzipiert werden. Zudem sollen die Maßnahmen nochmals auf ihre Dringlichkeit und Notwendigkeit überprüft werden, um Zeit und auch Geld einsparen zu können.



„Die damalige Kalkulation wäre valide gewesen, aber ein Projekt in dieser jetzt bekannten finanziellen Größenordnung dürfte für den Markt Peiting nicht stemmbar sein“, kommentiert der Bürgermeister. Zudem hätten erste Besprechungen mit den Fraktionen im Gemeinderat zum Haushalt 2023 gezeigt, dass die stark gestiegenen Kosten bei gleichzeitig wegbrechenden Einnahmen für die kommenden Jahre auch in Peiting keine großen Sprünge erlauben.



Wie es weitergeht

Da die Dachsanierung mit der Beseitigung einiger Mängel im Ist- Zustand nun 2023 nicht stattfinden kann, klärt der Markt Peiting mit den zuständigen Aufsichtsbehörden, inwieweit diese Situation weiter geduldet werden kann bzw. welche Maßnahmen nun zu welchem Zeitpunkt auszuführen sind. Ostenrieder fügt hinzu, dass man zudem mit dem Bund in Verhandlungen treten müsse. Denn in Berlin war im Finanzausschuss des Bundestags für die in Peiting vorgesehene Generalsanierung eine Sportstättenförderung in Höhe von zwei Millionen Euro zugesagt worden.



Inwieweit diese auch für eine um einiges zusammengeschrumpfte Sanierung – auch anteilig betrachtet – noch in Anspruch genommen werden kann, sei fraglich. Der Bürgermeister: „Hier werden in den nächsten Wochen und Monaten noch einige Herausforderungen anzugehen sein.“ Eine Bedingung dieses in Anspruch genommenen Förderprogramms sei nämlich die eng getaktete Fertigstellung bis Ende 2025, die nun durch die verschobene Dachsanierung ins Wanken gerät. Zudem dürften die finanziellen Auswirkungen des aktuellen Haushalts, der am Dienstag, 9. Mai, in öffentlicher Sitzung verabschiedet wird, Einfluss auf die Gesamtmaßnahme haben.



„Wäre schade“

Aufmerksam nimmt man die Nachrichten beim EC Peiting auf. Der Verein könne da nicht viel machen, sagt zweiter Vorsitzender Gerhard Weyrich auf Nachfrage. Es „wäre aber schade“, wenn die Sanierung nicht im geplanten Umfang erfolge.