Eismeister in Peiting frühzeitig eingestellt

Von: Johannes Jais

Ob unten an der Bande oder oben unterm Dach: Die Einnahmen aus der Werbung fließen weiter dem EC Peiting zu. © Jais

Peiting – Schon im heißen August haben drei Eismeister ihren Dienst beim Markt Peiting angetreten. Mit dieser Besetzung beim technischen Personal will die Gemeinde rechtzeitig den reibungslosen Betrieb im Eisstadion sicherstellen.

Anders als im Wellenfreibad, wo es heuer nicht geklappt hat, genügend Fachkräfte zu finden und wo deswegen die ganze Sommersaison 2022 geschlossen bleibt, ist es für die große Sportstätte in Birkenried früh gelungen, Personal zu finden. Dies schilderte Bürgermeister Peter Ostenrieder im Gemeinderat.



Anlass war, dass SPD-Fraktionssprecher Herbert Salzmann nachgehakt hat. Er bezeichnete es als „überraschend“, dass die Einstellung bereits zum August erfolgt sei. Gewiss könne dies der Bürgermeister zusammen mit der Verwaltung selbst entscheiden, weil es sich um keine Führungskräfte handle. Doch gebe der Stellenplan des Marktes Peiting solche Arbeitsverträge bislang eigentlich nicht her.



Salzmann gab zu bedenken, dass die Stellen besetzt worden seien, bevor der Nachtragshaushalt für 2022 behandelt worden sei, was für Herbst vorgesehen sei. Denn frühestens damit werde dem veränderten Stellenplan mit der Aufstockung beim Personal fürs Eisstadion zugestimmt.



So überraschend, wie Salzmann es darstelle, sei die Einstellung der Eismeister nicht gekommen, befand CSU-Sprecher Michael Deibler. Bürgermeister Ostenrieder ergänzte, dass die Eismeister sofort wechseln konnten. Deswegen habe man rasch gehandelt. „Es kommt uns ja zugute, wenn wir so schnell gehandelt haben“, kommentierte der Rathauschef.



Veränderungen

All die Jahre hat der EC Peiting als Verein Mitglieder und Helfer damit beauftragt, die Tätigkeit als Eismeister und als Hausmeister in der größten Sportstätte der Marktgemeinde zu übernehmen. Doch da drängt Bürgermeister Ostenrieder darauf, Strukturen zu ändern (wir berichteten).



Freilich muss der Markt Peiting für das neu eingestellte Personal Geld in die Hand nehmen. Bei drei Beschäftigten ist von zirka 150.000 Euro im Jahr auszugehen. Auf der anderen Seite wird voraussichtlich die bisherige Entschädigung ganz oder zum großen Teil entfallen, die aus der Gemeindekasse an den ECP bislang überwiesen worden ist. Doch die ist nicht so hoch ausgefallen wie der künftige Ansatz fürs festangestellte Fachpersonal.



Nach Ansicht von Herbert Salzmann ist die künftige Zusammenarbeit von Gemeinde und EC Peiting noch nicht festgezurrt. Dafür brauche man eine Vereinbarung.



Das Bestreben von Bürgermeister Ostenrieder ist es, im Zusammenhang mit der millionenschweren Sanierung des Eisstadions von 2022 bis 2026 auch bei den Stellschrauben im künftigen Betrieb anzusetzen. Wie berichtet, sind die Kosten auf gut sechs Millionen Euro veranschlagt, wobei der Bund eine Förderung von zwei Millionen Euro gewährt. Dazu gehört auch eine Antwort auf die Frage, wer künftig die Eisfläche im Herbst und Winter vermietet, wenn sie nicht vom ECP für seine Oberligamannschaft bzw. die Nachwuchsteams genutzt wird.



Werbeeinnahmen

Ein weiterer Punkt, den Salzmann ansprach: Ihm gegenüber habe ein Peitinger Firmenchef Bedenken geäußert, dass ein Sponsoring für den ECP in Form der Bandenwerbung mit der Umstrukturierung ebenfalls von der Gemeinde kassiert werden könnte. Ostenrieder entgegnete, die Gespräche zur künftigen Vereinbarung seien am Laufen. Aber dazu würden in der Bevölkerung auch „Märchen“ aufgetischt. „Die Bandenwerbung geht nur an den ECP“, betonte der Bürgermeister.