Ende der Geburtenstation in Schongau: Wütende Hebammen, entsetze Bürger

Von: Rasso Schorer

„Wenn wir gehen müssen, muss auch die Geschäftsführung gehen.“ Die Hebammen Stephanie Glötzl-Widl, Frederike Jordan, Melanie Holzmann und Nadine Lachmann (v. links) sind stinksauer. Der Personalmangel sei vorgeschoben und gewollt. © Schorer

Schongau – Zwischenzeitlich musste der Marienplatz für den Autoverkehr gesperrt werden. Es gab ein großes Kommen und Gehen; in der Spitze waren es rund 160 Menschen, die angesichts der durch die Krankenhaus GmbH angekündigten Schließung der Schongauer Geburtenstation am Freitagvormittag Mahnwache hielten. Zwischen Traurigkeit, Entsetzen und Verzweiflung mischte sich Wut, auch unter den Hebammen selbst.

„Für eine Gesundheit ohne Profite“, stand auf einem Schild, „Gebären verboten“ und „Weil wir nicht auf der Straße entbinden wollen“ auf weiteren. „Das Thema bewegt die Leute“, fühlte sich Stefan Konrad vom Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau durch die Resonanz an der Mahnwache bestätigt. Dass um die 500 Leute über den Freitagvormittag verteilt trotz Schmuddelwetter an den Marienplatz kommen, war sein Ziel. In der Spitze waren es um die 160 gleichzeitig Anwesenden.



„Vor zwei Monaten hieß es noch felsenfest: Die Geburtenstation bleibt“, sieht Konrad Wortbruch seitens der Krankenhaus GmbH. Nun sei alles anders. Er befürchte künftig mehr Hausgeburten und Niederkünfte „auf der Straße“, so der Stadtrat und Notfallsanitäter.



Sie sei gerührt angesichts der vielen Unterstützung, die sie gerade erreiche, muss Nadine Lachmann schlucken. „Leute, die vor 18 Jahren entbunden haben, schreiben mir“, schildert die Hebamme. „Ich könnte losplärren“, sagt sie – und tut es.



Wut auf Geschäftsführung

Dass die Arbeit im Kreißsaal und damit die Haupteinnahmequelle wegbrechen soll, habe das Team am vergangenen Freitag erfahren. „Als letzte von allen“, ärgert sich Lachmann mit ihren Kolleginnen Melanie Holzmann, Stephanie Glötzl-Widl und Frederike Jordan, als sie am Marienplatz beisammen stehen. „Von der Geschäftsführung haben wir noch gar nix gehört.“ Die Frauen sind traurig, vor allem aber wütend.



Ihr Zorn richtet sich gegen Geschäftsführer Thomas Lippmann, ähnliches ist auf mehreren Plakaten anderer Anwesender zu lesen. „Wir fordern personelle Konsequenzen, das ist unsere Hoffnung“, fassen die vier Hebammen zusammen. „Wenn wir gehen müssen, muss auch er weg.“ Unverständnis äußern sie auch über die Rolle des Aufsichtsrats.



„Personal wäre reichlich da“

Die Begründung, den Betrieb der Geburtenstation angesichts eines Personalmangels über Ende April hinaus fortzuführen sei nicht verantwortbar, wie es die Krankenhaus GmbH geschrieben hatte, halten die Hebammen für nichtig: „Personal wäre reichlich da und würde auch kommen, wenn wir eine andere Spitze hätten.“

Trotz Schmuddelwetter am Freitagvormittag fanden sich in der Spitze rund 160 Personen am Marienplatz ein. © Schorer

Sie sei enttäuscht von der Politik und insbesondere der Landrätin, sagt Mahnwachenteilnehmerin Bettina Freimut. „Die Entwicklung war so abzusehen und wurde so gesteuert“, ist die Mutter dreier in Schongau geborener Kinder und mittlerweile dreifache Oma überzeugt.



Dem stimmt Stephan Rupprecht, ehemals Vorstand der Raiffeisenbank Pfaffenwinkel, zu: „Der Standort wurde systematisch schlechtgeredet.“ Er selbst kenne Ärzte vom Klinikum rechts der Isar, die mit Freuden auf dem Land und in einer Stadt wie Schongau arbeiten würden, widerspricht er anderslautenden Argumenten der Krankenhaus GmbH, dass kein Arzt so weit aus München herauswolle.



Auch Fritz Lutzenberger, früher Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Schongau, empört sich: „Die Leute brauchen doch rund um die Uhr eine Anlaufstelle.“ Das große Schongauer Pfund, die Grundstückverfügbarkeit, komme in den Überlegungen zur Krankenhauszukunft viel zu kurz. „Ich bin mit der Entwicklung überhaupt nicht einverstanden und die Geburtenstation zu schließen ist nicht verantwortbar.“ Er sieht das ganze Krankenhaus in großer Gefahr, ebenso wie Konrad: „Das hier ist der erste Schritt zur kompletten Schließung“, befürchtet der Sprecher des Aktionsbündnisses.



„Riesige Sauerei“

„Wir sind geschockt, das ist eine riesige Sauerei“, schimpfen Evelyn Driendl, Ramona Merkel und Antje Greger. Sie alle haben in Schongau ihre Kinder zur Welt gebracht. „Wir haben uns super aufgehoben gefühlt, das Team macht so einen guten Job.“ Bleibe die Geburtenstation zu, sei das Thema Familienplanung für sie selbst beendet, steht für Greger fest. Das Trio ist sich einig: „Wir hätten nirgendwo anders hinwollen.“



Drei Mamas, eine Meinung: „Das Team macht so einen guten Job“, finden Antje Greger, Ramona Merkel und Evelyn Driendl (v. links). Die Geburtenstation zu schließen sei „eine riesige Sauerei“. © Schorer

Wohl gar nicht woanders hingekonnt hätte Odette Bödefeld. Denn ihrem kleinen Lenni pressierte es vor drei Monaten. Alles ging ganz schnell, der kurze Weg von Peiting nach Schongau war wichtig für eine gute Versorgung. Bei dieser Geburt habe sie wie schon bei der ihrer zweijährigen Talvi nur gute Erfahrungen mit der Schongauer Geburtenstation gemacht: „Familiär, kompetent“, lobt sie. „Hier hatte ich einfach ein gutes Gefühl.“



Das Aktionsbündnis werde weiterkämpfen, kündigt Konrad an. Weitere Aktionen, auch und vor allem zur Zukunft der Geburtenstation, seien geplant.

Krankenhaus zum 1. Juli zu? GmbH widerspricht deutlich

Die Geburtenstation sei nur der Anfang, das ganze Schongauer Krankenhaus schließe zum 1. Juli. Das wollten gleich mehrere Teilnehmer der Mahnwache erfahren haben. Auch ihm sei das zugetragen worden, sagte Stefan Konrad vom Aktionsbündnis. Petra Hunger, Sprecherin der Krankenhaus GmbH, widerspricht dem auf Nachfrage am Freitagmittag: „Woher die Information einer Schließung zum 1. Juli kommt, entzieht sich unserer Kenntnis.“ Seitens der Krankenhaus GmbH könne dies nicht bestätigt werden, da „ein Versorgungsauftrag für die Bevölkerung des Landkreises besteht, der selbstverständlich auch für das Krankenhaus Schongau gilt und je nach Möglichkeit der Qualitätssicherung und der Verfügbarkeit von Personal aufrecht erhalten wird“.