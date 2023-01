Entgleister Zug bei Peiting: Erste Ermittlungsergebnisse

Weichenstörung als Ursache

Von Astrid Neumann schließen

Peiting – Nach dem Zugunfall nahe dem Bahnhof Peiting Ost, bei dem am Dienstagmorgen ein Zug mit rund 50 Fahrgästen entgleiste, laufen die Ermittlungen zur Ursache. Möglicherweise kam es durch eine Weichenstörung zu dem Vorfall. Der Triebfahrzeugführer hat offenbar ein entsprechendes Signal übersehen.

Nach bisherigen ersten Erkenntnissen habe eine Störung der Weiche vorgelegen, die dem Triebfahrzeugführer auch mittels Signal angezeigt wurde, so eine Sprecherin der Bayerischen Regiobahn (BRB). Wegen der schlechten Sichtverhältnisse bei Schneeregen und Dämmerung habe er das aber zu spät erkannt und sei in die Weiche gefahren. Daraufhin sei der Zug an der Weiche aus dem Gleis gesprungen. Die Inspektion des Unfallortes habe gezeigt, dass die Weiche nicht ganz umgestellt war. Das heißt, es muss wohl eine Störung gegeben haben, so die Sprecherin.

DB Netz und BRB gehen nach ersten Erkenntnissen aufgrund der verworfenen Gleise und zerstörten Weiche von einer Streckensperrung von voraussichtlich vier Wochen aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen von Peißenberg nach Schongau ist eingerichtet.