Hilfe aus Schongau für Erdbebenopfer in der Türkei

Schongau – Die Türkische Gemeinde DITIB ist nach Bekanntwerden der Erdbeben-Katastrophe und unterstützt vom Türkischen Elternverein Schongau-Peiting Umgebung, der Mittelschule und vielen Bürgern schnell aktiv geworden. In zwei Tagen wurde ein Lkw mit dem Ziel Mersin mit Sachspenden beladen. Geldspenden sind weiterhin möglich, zudem soll der Erlös eines Essensverkaufs den Menschen im Katastrophengebiet helfen.

Die Hilfsbereitschaft sei überwältigend, schildert Hava Sirin vom Elternverein. Babynahrung, Windeln, Hygieneartikel und Decken – „das wird gerade am dringendsten gebraucht“. Binnen zwei Tagen kamen hunderte Kartons an Sachspenden zusammen und der Laster, ein Vierzigtonner, machte sich auf den Weg ins Katastrophengebiet nach Mersin.



Binnen zwei Tagen mit Sachspenden beladen: Mit dem Ziel Mersin im Südosten der Türkei machte sich dieser Vierzigtonner von Schongau aus auf den Weg. © Türkische Gemeinde

In Zusammenarbeit mit dem türkischen Konsulat und der AFAD, der türkischen Katastrophenschutzbehörde, werde die Logistik organisiert und die Sachspenden im Südosten der Türkei weiterverteilt, so Sirin.



Derweil sind Geldspenden weiterhin möglich und wichtig: Türkisch Islamische Gemeinde zu Schongau e.V., Sparkasse Oberland, IBAN: DE14 7035 1030 0005 2726 20, BIC: BYLADEM1SOG.



Auch der Erlös eines Essensverkaufs soll direkt an die Erdbebenopfer gehen. Die Aktion findet jeweils von 14 bis 16.30 Uhr statt an den Samstagen 18. und 25. Februar sowie 4. und 11. März. Treffpunkt ist die Augsburger Straße 3 in Schongau.