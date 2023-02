Erdbeben in der Türkei und Syrien: Gedenkveranstaltung am Marienplatz in Schongau

Zeigen ihre Anteilnahme: Bünyamin Cengiz, Imam Yalcin Yilmaz (Islamische Gemeinde), Cenin Yasarco (Vorsitzende des Integrationsbeirates des Landkreises), Selver Konca (Lehrerin für MEU), Esra Böse (Stadträtin und Sozialreferentin), Arif Sirin (Vorstandsvorsitzender DITIB-Schongau), Veranstalterin Hava Sirin (Vorstandvorsitzende Türkischer Elternverein Schongau-Peiting und Umgebung), Ayse Karasac (stellvertretende Generalkonsulin der türkischen Botschaft in München), Falk Sluyterman (Bürgermeister), Andrea Jochner-Weiß (Landrätin) und Alfred Honisch (Dritter Bürgermeister Weilheim). © Sirin

Schongau - Rund zwei Wochen nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien mit schätzungsweise über 50.000 Toten sind am Mittwoch vergangener Woche rund 200 Menschen zum Gedenken auf den Schongauer Marienplatz gekommen. Die Menschen kamen mit Flaggen und roten Luftballons, die an die verstorbenen Kinder erinnern sollen.

Die Hilfsbereitschaft und Anteilnahme im Landkreis, wo Tausende Menschen mit türkischen und syrischen Wurzeln leben, nehme sie als groß wahr, schildert Hava Sirin. Die Vorsitzende des Türkischen Elternvereins Schongau-Peiting und Umgebung organisierte die Veranstaltung. „Wir wollen die Trauer mit denen teilen, die Angehörige, Freunde und Bekannte bei dieser Katastrophe verloren haben.“ Dank richtete sie an alle Helfer. „Wir sind stolz auf unser Heimatland Deutschland, das unserem Heimatland, der Türkei, hilft und beiseite­steht.“



Schongaus Bürgermeister zeigte sich erschüttert von den Bildern aus den zerstörten Städten. „Sie haben sich tief in unser Gedächtnis eingebrannt“, so Falk Sluyterman. Das Gedenken der Opfer stellte Landrätin Andrea Jochner-Weiß neben die Gedanken an die Überlebenden.



Arif Sirin, Vorsitzender der DITIB Schongau, sprach im Namen der Mitglieder der islamischen Gemeinde: „Wir möchten mit eurer Hilfe einen Container als Unterkunftsmöglichkeit spenden.“ Denn der Winter sei noch lang. In Zelten werde es vor allem für Kinder zu kalt.



Imam Yalcin Yilmaz von der islamischen Gemeinde rezitierte aus dem Koran. Das Dasein nach der Geburt bis zum Tod ist für die Muslime das Leben zwischen Ezan und Sela – die Bedeutung erklärte Bünyamin Cengiz. Für die katholische und evangelische Kirche beteten Pfarrer Jost Herrmann und Stadtpfarrer Norbert Marxer. „Das Land zwischen der türkisch-syrischen Grenze ist gezeichnet durch tiefe Gräben.“ Diese machen keinen Halt zwischen Landesgrenzen, Volksgruppen oder Religionen, so Pfarrer Herrmann.



Vor der Gedenkminute sprach Selver Konca, Lehrerin für muttersprachlichen Ergänzungsunterricht Türkisch, über die Situation in ihrer Heimatstadt Kahramanmaras, wo das Epizentrum des Erdbebens am 6. Februar lag. Ihr Elternhaus und viele der Verwandten seien zerstört, viele Familienmitglieder und Freunde ums Leben gekommen, berichtete sie.

Essensverkauf für guten Zweck Samstag, 4. und 11. März von 14 bis 16 Uhr in der Augsburger Straße 3, Schongau;

Kuchen- und Gebäckverkauf am Freitag, 3. März, ab 9 Uhr am Marienplatz.