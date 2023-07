Erfolgreicher dritter Christopher-Street-Day in Schongau

Von: Manfred Ellenberger

Bevor sich der rund 300-köpfige Demozug auf den Weg machte gab der Geschäftsführer beim Kreisjugendring Herbert Haseitl (rechts mit Mikro), der auch Versammlungsleiter war, auf dem Marienplatz noch einige organisatorische Hinweise.. © Ellenberger

Schongau – Am Samstagabend hatte das Orgateam Grund zum Feiern. „Make Love, not War“, lautete das Motto des dritten Christopher-Street-Days (CSD) in Schongau, der ausgelassen und trotz widrigen Wettervorhersagen auch zumeist trocken verlief.

Als es am Nachmittag auf dem Marienplatz bunter und bunter wurde, stand der CSD-Demozug kurz bevor. Die Startworte gab Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder: „Und jetzt marschieren wir los, auf geht‘s.“



Am Rathaus vorbei entlang der Christophstraße ging es durch das Frauentor aus der Altstadt heraus. Von dort führte der Weg bis zum Kreisverkehr, auf die Marktoberdorfer Straße und auf der Bahnhofstraße durch das Münztor zurück über den Marienplatz zum Bürgermeister-Schaegger-Platz, auf dem bereits alle Vorbereitungen für die Party getroffen waren. Dort standen auch einige Reden auf dem Programm und die beiden jungen Ukrainerinnen Olha Rubtsova und Iris White sangen unter anderem Lieder aus ihrer Heimat.



2. Bürgermeisterin Daniela Puzzovio freute sich in ihrer Rede darüber, dass man „diesen weltweit gefeierten Tag auch in Schongau“ hat. „Ihr habt ganz viele Unterstützer in der Stadt.“ Nach ihr zeigte Nina Blome vom Orgateam, dass man auch mit ein wenig Aufregung eine interessante Rede halten kann. Sie begann mit einem „kurzen Ausflug in die Geschichte“ zu den Anfängen des CSD in der Christopher Street im New York der späten 1960er Jahre. Der Tag sei auch jetzt noch ein Anlass „um auf die anhaltende Diskriminierung und Ungleichheit hinzuweisen.“ Für sie sei er mehr als eine Parade oder ein Fest. Die Teilnehmer seien gemeinsam „die Einheit einer Regenbogengemeinschaft“.



Henryk Hoefener gehört dem Vorstand des CSD Deutschland e. V. an und war schon zum ersten CSD 2021 nach Schongau gekommen. Vor der Party müsse man noch über ernste Themen reden, sagte er. Vorhaltungen wie „Brauchts des noch, Ihr habt doch eh scho alles erreicht!“ oder „Ihr wollt doch nur auffallen und anders sein“ seien nicht mehr nur von ganz rechts, sondern auch aus der Mitte der Gesellschaft gegenüber queeren Menschen zu hören. Dass 15 Bundesländer „einen queeren Aktionsplan“ haben, nur „Bayern nicht“ empfinde er als Schande. Dafür müsse man nun kämpfen. Noch immer würden queere Menschen nahezu täglich Anfeindungen, Diskriminierung und Ungleichbehandlung erfahren. Das sei Realität, und genau deshalb demonstriere man und darum seien auch künftig die CSDs in Bayern und deutschlandweit nötig. Er forderte alle auf stolz zu sein „wer ihr seid und wie ihr seid“.