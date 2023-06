Erfolgreiches zweites Rockabilly-Festival in Peiting

Auf Zeitreise

Peiting – Die Zeit zurückgedreht hat Jürgen Schallhammer mit seinem Rockabilly-Festival in der Schloßberghalle. Wie vor 70 oder 80 Jahren tanzten die Besucher ein ganzes Wochenende lang Boogie, Jive und Rock‘n‘Roll. Als Blickfang blitzten schicke Oldtimer in der Sonne.

An zwei Abenden heizte ein halbes Dutzend Bands ein, von „Blaze and the sharp cats“ bis zu „Susan Brown and the Ballin‘ Keen“ – sie erinnerte an Janis Martin, die in den Fünfzigern als Pendant zu Elvis Presley vermarktet worden war. Zum Rahmenprogramm zählten ein Flohmarkt, Workshops, Händlerstände und Vintage-Stylistin Patricia Valente.



Nach seiner zweiten Auflage dürfte das Peitinger Festival nun seinen festen Platz im Veranstaltungskalender haben. Wer noch nicht genug bekommen hat: Am Samstag steigt das Gasoline-Festival in Peißenberg.