Erneuerung der Wilhelm-Köhler-Straße mit Blick auf die Radler

An der Altenstadter Straße soll eine Querungshilfe her, um den Übergang von der Wilhelm-Köhler-Straße zum Fuß- und Radweg am Faulen Graben zu erleichtern.

„Nichts in Stein gemeißelt“

Von Astrid Neumann schließen

Schongau – Die Fernwärmeleitungen in der Wilhelm-Köhler-Straße müssen erneuert werden. Im Zuge dessen soll eine Sanierung der Straße erfolgen. Auch über den Anschluss an den Radweg hat man sich bei dieser Gelegenheit Gedanken gemacht.

Die Stadtwerke planen für dieses Jahr die Sanierung der Fernwärmeleitungen in der Wilhelm-Köhler-Straße von der Altenstadter Straße bis zur Berufsschule, wie Martin Blockhaus, im Bauamt für den Tiefbau verantwortlich, im Bauausschuss erläuterte. Eine Umsetzung sei je nach Witterung ab Frühjahr vorgesehen.



Im Zuge der Maßnahmen der Stadtwerke biete es sich aus wirtschaftlichen Gründen an, parallel eine Erhaltungsmaßnahme bei den Restflächen der Straße durchzuführen, so Blockhaus. Weiterhin schlug er vor, den bisher nur mit Tragschicht umgesetzten östlichen Teil von der Berufsschule bis zum Europaplatz nun mit einer Trag- und Deckschicht instandzusetzen.



Die Wilhelm-Köhler-Straße befindet sich laut der Zustandsbewertung aus dem Jahr 2020 in einem mittleren Zustand. „In Schongau befinden sich derzeit nur 10,9 Prozent der Straßen in einem schlechteren Zustand“, so Blockhaus. Mittelfristig müsse man hier also handeln.



Von Seiten der Anwohner seien vermehrt Themen wie der Rückbau von Vorgärten und die Errichtung von privaten Stellplätzen sowie das Thema Raser vorgebracht worden. In der Straße herrsche tatsächlich ein großer Parkdruck, so der Bauamtsmitarbeiter. Eine Beobachtung, die auch Martin Schwarz (SPD) gemacht hat. Die Straße sei durchgehend beparkt. „Wir brauchen da was zum Ausweichen“, so Schwarz. Blockhaus schlug vor, hier künftig klar definierte Ausweichstellen per Beschilderung vorzusehen.



Querungshilfe in Altenstadter Straße

Im Radwegekonzept der Stadt ist im Bereich der Wilhelm-Köhler-Straße von der Altenstadter Straße bis zur Berufsschule keine Maßnahme vorgesehen, da die Radfahrer über den Geh- und Radweg am Faulen Graben geleitet werden sollen, so Blockhaus. Als Anschluss zu diesem Radweg sei eine Querungshilfe in der Altenstadter Straße denkbar. Die Stelle jedoch befand Bettina Buresch (Grüne) als „heikel“. Dort werde viel zu schnell gefahren für eine Querung. „Ein Abbiegen als Radler in den Gartenweg ist lebensgefährlich“, so Buresch, die eine Geschwindigkeitsbeschränkung anregte. Da es sich bei der Altenstadter Straße um eine Staatsstraße handele, könne man da nichts machen, erwiderte Blockhaus. „Es ist aber auch noch nichts in Stein gemeißelt“, sagte er zu der geplanten Querungshilfe.



Ob ein Fahrradstreifen in der Wilhelm-Köhler-Straße denn Sinn machen würde, wollte Ilona Böse (SPD) wissen. Ein sogenannter Schutzstreifen sei immer noch beidseitig möglich. „Das geht aber im Begegnungsverkehr nicht“, verwies Blockhaus auf die dafür zu geringe Breite der Straße.



Kornelia Funke (CSU) regte Geschwindigkeitskontrollen an. Man werde die Wilhelm-Köhler-Straße in den Pool der regelmäßigen Aufstellungsorte aufnehmen, versprach Blockhaus.



Zu den Kosten rechnet Blockhaus mit 284.000 Euro für die Straßenerneuerung im Bestand, 50.000 Euro für die Querungshilfe und 15.000 Euro für neue Wartebushäuschen. Hier sei im Nahverkehrsplan ohnehin der barrierefreie Ausbau der Haltestellen geplant. Die Haushaltsmittel wurden beantragt. Der Bauausschuss segnete die Planung einstimmig ab.