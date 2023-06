Erneuerung in der Wilhelm-Köhler-Straße in Schongau ab August

Von: Astrid Neumann

An der Altenstadter Straße soll eine Querungshilfe her, um den Übergang von der Wilhelm-Köhler-Straße zum Fuß- und Radweg am Faulen Graben zu erleichtern. © Neumann

Schongau – Im Zuge der Erneuerung der Fernwärmeleitungen in der Wilhelm-Köhler-Straße, soll auch die Fahrbahn neu gemacht werden (wir berichteten). Mit dem ersten Bauabschnitt soll Anfang August gestartet werden, wie Florian Hiemer, Technischer Leiter der Stadtwerke, in der jüngsten Stadtratssitzung erläuterte.

In insgesamt vier Bauabschnitten sollen die Fernwärmeleitungen im Bereich der Haubenkanaltrasse erneuert werden. An der Altenstadter Straße soll begonnen werden, so Hiemer. Den Startschuss Anfang August habe man wegen der Ferienzeit und der Schließzeit des Kindergartens so gewählt. Die Zwischenversorgung der Anwohner erfolge durch mobile Heizzentralen und sei jederzeit gesichert, so Hiemer. „Sollten dennoch kurze Abstellungen nötig sein, werden die betroffenen Anwohner mit ausreichend Vorlaufzeit darüber informiert.“



Über die Straßenbaumaßnahmen informierte Martin Blockhaus, im Bauamt für den Tiefbau zuständig. Hier wird lediglich die Deckschicht erneuert, auch die Bordsteine können bleiben, wenn sie nicht schadhaft sind, so Blockhaus. „Die Umsetzung dieser Unterhaltungsmaßnahme ist wirtschaftlich und entspricht dem Vorgehen der erfolgreich umgesetzten Baumaßnahme der Stadtwerke in der Weidenstraße in 2021“, so der Tiefbau–Experte weiter.



Im Zuge der Maßnahme soll in der Altenstadter Straße eine Querungshilfe entstehen (wir berichteten). Voraussichtlicher Beginn dieser Baumaßnahme ist der 31. Juli. Die Bauarbeiten zum Leitungsbau sollen je nach Witterungsverhältnissen in 2023 abgeschlossen werden. Die endgültige Fertigstellung der Straße ist bis Mai 2024 geplant. Für die Querungshilfe sei eine Förderung zu erwarten, so Blockhaus. Insgesamt soll die Straßenbaumaßnahme rund 600.000 Euro kosten. Die Stadtwerke rechnen für die Leitungserneuerung mit Gesamtkosten von rund 2,1 Millionen Euro.