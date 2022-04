Erneut »umfangreich und solide«: Der Hohenfurcher Haushalt 2022

Von: Manfred Ellenberger

Die Aufnahme vom Frühjahr 2021 zeigt das Grundstück für den neuen Bauhof, der aus Richtung Süden kommend rechter Hand der Richtung Ortseingang führenden Holzgasse gebaut wird. Allein für diesen sind Investitionen in Höhe von 500.000 Euro im Haushaltsplan 2022 veranschlagt. © Ellenberger

Hohenfurch – Der vom Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt Sebastian Ostenrieder bei der jüngsten Sitzung des Hohenfurcher Gemeinderats vorgestellte und gemeinsam mit Bürgermeister Guntram Vogelsgesang in seinen einzelnen Abschnitten erläuterte Haushaltsplan für das Jahr 2022 war neben seinem Umfang von über 220 Seiten wie schon in den zurückliegenden Jahren wieder sehr ansehnlich und aussagekräftig. Der sich für die gemäß statistischem Landesamt derzeit 1.690 Einwohner zählende Gemeinde ergebende Haushalt beträgt 5.398.410 Euro. Damit ist er zwar um über 250.000 Euro niedriger als im zurückliegenden Jahr, aber um über 300.000 Euro höher als im vorletzten Jahr 2020.

Der Verwaltungshaushalt liegt mit einem Gesamtvolumen von 3.237.020 Euro um 7,23 Prozent unter dem Ansatz des Jahres 2021. Das sind geldwert etwas weniger als 220.000 Euro. Der Vermögenshaushalt liegt mit 2.163.390 Euro um 17,99 Prozent unter dem des vorangegangenen Jahres. Geldwert sind dies knapp 492.000 Euro.



Bei der Veranschlagung wurden die allgemeinen Haushaltsgrundsätze beachtet. Diesen zufolge hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben durch Sparsamkeit gesichert, geplant und geführt wird und finanzielle Risiken minimiert werden.



Einnahmen



Die Hebesätze für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und die Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) bleiben unverändert zu den Vorjahren bei 320 Prozent. Bei der Gewerbesteuer sind es 380 Prozent. Geldlich kann die Gemeinde wie bereits im Jahr zuvor mit Steuereinnahmen bei der Grundsteuer A mit etwa 13.500 Euro und bei der Grundsteuer B mit etwa 145.000 Euro und damit etwa 10.000 Euro mehr als im Vorjahr rechnen. Bei der Gewerbesteuer, die als sogenannte Objektsteuer an das Bestehen von Gewerbebetrieben gebunden ist, werden die Messbeträge vom Finanzamt ermittelt und der Gemeinde mitgeteilt. Nach Multiplikation mit dem Hebesatz ist hier mit Einnahmen von rund 320.000 Euro zu rechnen. Der voraussichtliche Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt mit 1.080.000 Euro etwas über dem Vorjahr.



Die Grundlage zur Berechnung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage bilden die jährlich vom Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung errechneten Steuerkraftzahlen. Diese aus den Steuergrundlagen der Grundsteuer A und B, der Gewerbe- und der Einkommenssteuer errechnete Zahl spiegelt die Finanzkraft einer Gemeinde wieder. Diese fällt in Hohenfurch auf 777,41 Euro je Einwohner, nachdem sie im vergangenen Jahr mit 805,71 Euro höher denn je war. Umso höher die Einnahmen der Gemeinde sind, desto geringer fallen die Schlüsselzuweisungen aus. Nach 2020 mit 567.400 Euro und 2021 mit 503.024 Euro wurde im aktuellen Jahr eine Zuweisung von 584.050 Euro angesetzt.



Der Schuldenstand, der zum Jahresbeginn 2021 noch 378.156 Euro betragen hatte, ist trotz diverser Investitionen mit Stand 31.12.2021 auf 267.545 Euro gesunken. Die aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 158,31 Euro liegt seit dem Jahr 2000 und auch in vielen Jahren davor noch nie unter diesem aktuellen Wert. Im Jahr 2019 waren es mit noch annähernd 300 Euro fast doppelt so viele Schulden, die auf jedem Hohenfurcher Bürger lasteten.



Ausgaben



Als Gemeinde mit hoher Steuerkraft sind im aktuellen Haushaltsplan bei der Kreisumlage 942.170 Euro angesetzt. Unbenommen dieser hohen Summe sind im Vermögenshaushalt wie im Vorjahr umfangreiche Investitionen vorgesehen. Allein 500.000 Euro sind für den Bauhof und weitere 100.000 Euro für die Baunebenkosten für das neue Bauhofgebäude veranschlagt. Für den Breitbandausbau sind im laufenden Jahr 100.000 Euro veranschlagt. Die Kosten für die Abwasserbeseitigung schlagen nach Addition mehrerer Einzelpositionen mit insgesamt 150.000 Euro zu Buche. Bei der Wasserversorgung sind es summa summarum mehr als 240.000 Euro. Die Planungskosten für den notwendigen Hochwasserschutz werden auf weitere 50.000 Euro beziffert.



Addiert man diese und weitere Investitionen für die insgesamt 48 ausgewiesenen Haushaltsstellen zusammen, ergeben sich Investitionen für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2.064.380 Euro. Rechnet man die zum Ausgleich von Gebührenschwankungen bestehenden Sonderrücklagen für Abwasserbeseitigung (400 Euro) sowie für die Wasserversorgung (8.900 Euro), die Dividenden für Kapitaleinlagen und die ordentliche Tilgung an Kreditinstitute (87.720 Euro) hinzu, betragen die investiven Gesamtausgaben 2.161.390 Euro.



Gleichwohl sind aktuell keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen. Guntram Vogelsgesang gab aber zu verstehen, dass die Gemeinde insbesondere wegen der Kosten des Breitbandausbaus sowie bei der Bauentwicklung „im nächsten Jahr an einer Kreditaufnahme nicht umhinkommen“ werde. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan ist auf 500.000 Euro festgesetzt.



Letztendlich zeigten sich alle Mitglieder des Gemeinderats von der Solidität des vorgestellten Plans überzeugt und billigten in allen Punkten einstimmig die rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft tretende Haushaltssatzung.