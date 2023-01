Ersatzneubau der Lechbrücke Gründl: Vorarbeiten beginnen

Von: Rasso Schorer

Teilen

Ab Mitte Januar laufen an der Lechbrücke Gründl die Rodungsarbeiten. © Symbolfoto: Panthermedia/Yuri Arcurs

Prem – Die Vorarbeiten für den Ersatzneubau der Lechbrücke Gründl beginnen. Ab Mitte Januar laufen auf Lechbrucker Seite Rodungsarbeiten.

Die Brücke über den Lech zwischen Lechbruck und Gründl (St 2059) müsse dringend erneuert werden, teilt das Staatliche Bauamt Weilheim mit. Die Brücke wurde, so wie sie heute über den Lech führt, 1964 errichtet. Die Pfeiler und Widerlager sind teilweise deutlich älter, das ein oder andere Bauteil stammt aus dem Jahr 1905. Die Brücke sei mittlerweile aufgrund der Umwelteinflüsse und ihrem hohen Alter in einem schlechten Zustand und werde den heutigen Verkehrsanforderungen nicht mehr gerecht, so die Behörde. Die neue Brücke wird in gleicher Lage wie die bestehende errichtet.

Seit April 2022 ist die Baugenehmigung, der Planfeststellungsbeschluss, rechtskräftig. Heuer im Herbst soll mit dem Bau einer Behelfsbrücke südlich der alten Brücke begonnen werden, um die Einschränkungen für den Verkehr während der Bauarbeiten zu reduzieren.

Für die Behelfsbrücke und den Brückenneubau ist es erforderlich, dass einige Flächen gerodet werden. Diese Arbeiten dürfen aus Vogelschutzgründen nur zwischen Oktober und Februar durchgeführt werden. Damit die Bauflächen im September 2023 frei sind, wird schon jetzt, ab Mitte Januar, gerodet – genauer Beginn je nach Witterungsverhältnissen.



Mit den Rodungsarbeiten gehen Verkehrseinschränkungen einher, beispielsweise durch die Sperrung einer Fahrbahn oder eventuell kurzzeitige komplette Sperrungen wegen Baumfällungen. Nach Abschluss der Bauarbeiten für die neue Brücke werden die betroffenen Flächen mit heimischen Gehölzen wieder bepflanzt.